Celia Lora sólo fue a un concierto en Argentina y volvió como protagonista de serie erótica

A pesar de las críticas, Celia Lora ha forjado una sólida carrera como estrella erótica, y dice sentirse orgullosa de los contenidos que crea en diversas plataformas para adultos, donde suma ya cientos de miles de seguidores. Su más reciente trabajo es Celia reina, una miniserie erótica de ocho episodios que se acaba de estrenar en una plataforma para adultos, y donde comparte atrevidas escenas con otras chicas.

Según las propias palabras de la hija de Alex y Chela Lora, este es, hasta ahora, su trabajo más candente.

¿De qué va esta serie? Pues soy yo interactuando con otras chicas, pero sin duda es de los videos más fuertes que he hecho. Es la cuarta vez que hago contenido para un canal para adultos, y aunque no he visto absolutamente nada del resultado final, estoy segura de que es quizá lo mejor que he hecho.

¿Por qué desnudarte otra vez en un video? Ya no quería hacer nada de esto; de hecho, no fue el plan, pero se dio. Tuvo que ver mucho el concepto que el productor y el director crearon, que se filmó en Argentina, con otro tipo de ideas, y que me sentí muy a gusto… Tratamos de hacer erotismo y jugar con la fantasía, de eso se trata, pero sin llegar a lo explícito.

¿Qué te dijeron tus papás? Ellos ya están más que acostumbrados al tema y nunca han criticado mis decisiones, al contrario, me apoyan y les gusta lo que hago... Ahora se sorprendieron un poco porque yo realmente iba a Buenos Aires a ver a Metallica y Kiss, cuando salió esta invitación de mis jefes que dijeron: ‘Hay que aprovechar que vienes para hacer algo’, y al final estuvo muy padre.

¿Qué veremos diferente a lo que has hecho antes? Siento que se va a notar mucho el cambio de producción, y la verdad, sí está bastante pesadito... Ya me pasé de ver... Está rayando en lo porno.

¿Y eso te gusta? Pues honestamente llegó un momento en que dije: ‘¡Ya me mam…!’, pero ya está hecho, y al final, me siento contenta... En otras ocasiones no me había pasado, pero en esta creo que hubo muy buena comunicación con el equipo, y realmente se nota cuando te llevas bien, cuando estás cómoda; aparte, se hizo buena relación con las chavas con las que hice las escenas, y eso se va a reflejar bastante.

¿Te has planteado hacer un video con hombres? No, porque se enojan y porque, ahí sí, ya sería porno. Por ejemplo, en mi Instagram, mis seguidores se molestan si aparezco con algún chavo, aunque sea mi novio… El público me cela y empiezan a atacar o a decir que quién es ese güey. El único hombre con el que me permiten salir en redes sociales es con mi papá.

¿Cómo te has acostumbrado a vivir en el escándalo? Es que no conozco otra vida, y a estas alturas, ya ni me cuestiono si la gente me critica; de verdad, es lo que menos pienso. Me vale mad…, se me resbala lo que piensen los demás.

¿Cómo te ves en 20 años, te gustaría seguir haciendo contenido para adultos? Me lo preguntan mucho, pero realmente no me lo planteo. No sé, para empezar, si esté viva, así que hay que aprender a vivir el momento y saber que te puedes morir en cualquier segundo. Lo único que debes preguntarte es si eres feliz, disfrutar de estar con la gente que quieres y poner atención a las cosas realmente importantes.

¿Eres feliz? La verdad, sí. Estoy gozando uno de los momentos en los que he sido más feliz en toda mi vida, no me puedo quejar. Sería de lo más estúpido y vacío que yo me quejara cuando hay guerra y tantos problemas, sería muy malagradecida con Dios y con la vida.