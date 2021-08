Celia Lora confirma que entrará a la nueva versión de 'Big Brother VIP'

Después de estar en 'Acapulco Shore', Celia Lora seguirá en el ámbito de los reality shows con la nueva versión de 'Big Brother VIP', que Telemundo está a punto de estrenar bajo el título 'La casa de los famosos'.

La hija de Alex Lora compartió:

"Quiero contarles que estoy muy muy emocionada y que soy parte de un proyecto nuevo que se llama @lacasadelosfamosostv de @telemundo. no se lo pierdan a partir del 24 de agosto solo por @telemundo", escribió.

"Estoy muy emocionada. Me emociona hacer amigos nuevos, pasármela bien, obviamente voy a ganar, pero voy a hacer amigos de paso. Voy en la actitud de salir con nuevas personas en mi vida como lo he hecho en los realities que he estado, salir de la rutina, para eso voy", dijo en el video que compartió.

Celia se limitará en su lenguaje: "Me voy a tener que portar muy bien y no decir groserías, siento que voy a estar muy... es un cambio muy extremo a lo que estoy acostumbrada a hacer. Siento que me voy a tener que meter a bañar con ropa, pero espero que les guste, que me vean".

"Es un formato que es muy diferente a lo que están acostumbrados de verme. Aquí no te puedes agarrar a madrazos, no sé si puedes c*ger, creo que sí, pero madrazos no. Pero va a estar divertido, yo voy con toda la actitud, y si está aburrido, algo haré", adelantó.

Gaby Spanic y Christian de la Campa son los otros famosos ya confirmados, mientras Héctor Sandarti y Jimena Gallego serán los presentadores.

