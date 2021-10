Cecilia Galliano dijo esto ante el caso de violencia que vivió Gomita con su papá

Después de que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, denunció que su papá la golpeó por defender a su mamá, no ha querido hablar más, pero ya surgieron comentarios al respecto, como el de Cecilia Galliano.

A las presentadoras las une un pasado en 'Sabadazo', donde en la versión de Gomita, sufrió bullying de parte de la argentina. El escándalo se hizo más grande cuando a Galliano se le perdió un anillo de compromiso en pleno programa y salieron embarrados Gomita y su hermano Lapizito.

Incluso se dijo que con el dinero de la supuesta venta del anillo, Gomita se había sometido a su primera cirugía plástica, algo que ella rechaza, pues dijo que su papá fue quien le pagó su entrada al quirófano como regalo de cumpleaños número 18.

Así que ahora que le preguntaron a Cecilia Galliano por su "enemiga" Gomita, dijo a 'Hoy':

"No tengo ninguna, creo, o no conozco, ninguna enemiga. Y si tuviera una enemiga y me dijera 'necesito esto', lo haría sin pensarlo. Hay que apoyar y el que necesite ayuda tiene que pedir, y el que necesite ayuda, se lo tenemos que dar".

"Lo que sí puedo decir es que obviamente la violencia siempre está mal. Está bien si lo habla, está bien, tienes que denunciar a las personas que hacen eso. Como dicen, el valiente existe hasta que (el cobarde quiere)", dijo.



En el pasado, Cecilia Galliano ha hablado de su ex compañera... "Todos los años siempre sale con una historia de que hicimos bullying Laura y yo cuando estábamos trabajando en 'Sabadazo'. Araceli trabajaba con nosotros, con sus hermanos, todo el tiempo, sale todos los años, sale a decir esta versión.

Lo que tengo claro es que soy muy clara,. Si cuando te hagan bullir denuncia y punto, y vámonos a ver cómo nos toca. Y tiene su club de fans, todos aman a alguien, hay público para todos. Lo que sí va en serio, siempre me quieren atacar con que soy argentina, tengo más años aquí que en Argentina, no me voy a regresar. Critican de un bullying y hacen un bullying. Yo la verdad me lo paso por el orto.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!