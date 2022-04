Casos de la vida real: asaltos, fraude y muerte en la vida de Silvia Pinal

“Olvidar no puedes olvidar”, dijo Silvia Pinal cuando regresó de su auto exilio en Miami, en donde vivió durante 11 meses luego de que fuera acusada de fraude.

La vida de la la diva del cine mexicano y pionera de la televisión y el teatro musical en nuestro país ha tenido algunos momentos especialmente dramáticos, dignos de uno de esos episodios que ella solía presentar en su programa “Mujer, casos de la vida real”

En el año 2000, luego de una investigación de siete años, Silvia Pinal decidió que se iría a vivir a Miami, a casa de su hija Alejandra Guzmán. La acusación por fraude a la Asociación Nacional de Productores de Teatro se había complicado y la actriz optó por el exilio, el cual ejecutó de manera dramática: salió rumbo a Acapulco en la cajuela de un automóvil y al llegar al puerto, viajó a Miami.

Siete meses después regresó a México, donde fue recibida por un tumulto de fans que la vitoreaban y celebraban que había logrado sortear la acusación y demostrar su inocencia. Lo primero que hizo, fue comenzar a grabar nuevos episodios de “Mujer, casos de la vida real”. Entrevistada en el programa “Trapitos al sol”, de Televisa, Silvia Pinal explicó: “Perdonar no puedo perdonas, ya perdoné una vez y me fue como en feria. Lo que yo viví no lo puedo olvidar. Ahora en este momento después de tanto sufrimiento y cosas desagradables, de que me sentía impotente querer luchar contra algo que no podía, todo el tiempo aguantando, aguantando, sola, eso no lo puedo olvidar porque es parte de mi vida, una parte terrible de mi vida”.





En el año 2014, Silvia Pinal vivió otro episodio dramático cuando entraron a su casa para asaltarla. En esa ocasión, hombres armados tocaron a la purta y engañaron a una empleada al decirle que necesitaban entregarle a Silvia Pinal unos documentos de la ANDA, el sindicato de actores. Cuando ingresaron a la casa, sacaron las armas y amenazaron a la actriz y a su hijo Luis Enrique y les pidieron que les entregaran todo el dinero en efectivo que hubiera en la casa. No se supo cuánto se llevaron los ladrones pero Silvia Pinal aseguró que fue mucho de los 4 mil pesos que se dijo en principio. La actriz decidió no levantar la denuncia ya que, dijo, bastaba con que ella y su hijo estuvieran a salvo.

“Pasó muy rápido, afortunadamente se fueron. Estoy bien, voy a tomar las medidas necesarias, voy a cambiar muchas cosas y no me va a volver a pasar".

Esta semana volvió a suceder: le robaron en su casa. En esta ocasión, doña Silvia no estaba en el domicilio pero sí estaba una enfermera que acababa de contratar. Pinal, su hija Syliva Pasquel y otra enfermera se habían ido a una fiesta cuando la enfermera nueva llamó para decirles que había llegado a la casa un señor que decía tener instrucciones de Pasquel de recoger algunas cosas que necesita Silvia Pinal para resolver un problema.

A pesar de que Sylvia Pasquel le mandó decir que todo era una mentira y que no debería abrirle a nadie la puerta, la enfermera decidió sacar algunas cosas que estaban en cajas de joyas para ponerlas en una bolsa y llevarlas al sujeto que se las había pedido. Ella creía que lo que llevaba en la bolsa eran joyas pero en realidad era bisutería por lo que el hombre le dijo que regresara a la casa por más cosas. Cuando quiso volver a entrar a la casa (con ayuda de un cerrajero, ya que ella no tenía llaves) fue atrapada por la policía ya que Pasquel había llamado al 911.

La muerte de Viridiana. El accidente en el que murió su hija Viridiana es una herida que no sana en la vida de Silvia Pinal. Tenía 19 años y estaba despuntando en el arte dramático en el que todo apuntaba a que sería una sucesora de su madre. Sin embargo, una fiesta se convirtió en tragedia. Viridiana era novio de Jaime Garza, un actor guapo y bastante exitoso en cine y televisión pero mayor que él. La diferencia de edades había provocado cierto malestar entre la familia Pinal pero tampoco demasiado.

El recuerdo de esa fiesta también marcó a Jaime Garza: “Estábamos en una fiesta en un departamento que tenía yo. Ella estaba ahí, era una reunión pequeña con amigos míos y de ella, de repente noté algo raro porque me dijo que ya se iba, estaba bien, yo no la vi borracha ni nada. No estábamos peleados, sentí como repentina su decisión, ella sabía de la reunión y había invitado gente”. Viridiana tomó su auto y en el camino de regreso a su casa tuvo un accidente en el que murió por un golpe en la cabeza.