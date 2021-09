Caso de Inés Gómez Mont se complica; van detrás de otros 10 implicados

Después de darse a conocer que habría una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, el caso está avanzando, y ya se informó que hay 10 implicados más en el desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

De acuerdo con El Universal, un juez federal ordenó detener a una decena de personas que estarían implicadas en el caso que involucra a la presentadora. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra los 10 implicados; dichas órdenes fueron libradas por el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

Entre los presuntos implicados, está el ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el ex director general de Administración y el ex titular de la Coordinación General de Centros Federales de dicho organismo.

La FGR está detrás del desvío de casi 3 mil millones de pesos a empresas factureras presuntamente vinculadas con Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont. Dicho dinero provenía de dos contratos con el OADPRS, uno para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia para diversos penales federales, y el otro para adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.

Mientras tanto, se desconoce el paradero de Inés Gómez Mont, quien en su cuenta de Instagram aseguró no estar al tanto de que existe una orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, en últimos días ha resaltado la gran vida de lujos que se daba en los últimos años, y el contraste con el pasado de su marido, quien en los años 90 vendía tortas en un puesto callejero.

