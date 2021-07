Caso YosStop: Cuestionan a Claudia Sheinbaum... "¿De qué privilegios gozan los Hoffman?"

Debido a que la mamá de YosStop pidió ayuda de Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno habló sobre el caso contra la influencer, pero eso molestó a muchos usuarios de redes sociales.

Todo comenzó con un video donde Marina Badui alzó la voz: "Claudia, tú sabes, tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, o sea, eso no puede ser, yo pido atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal".

Así que la prensa le preguntó a Sheinbaum sobre el tema, y ella dijo: "Le pedí a la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, que pudiera recibir a la mamá. Creo que se reúnen estos días, porque finalmente es un tema de la Fiscalía”.

Incluso mencionó que el hecho de que YosStop esté privada de su libertad no era la única opción. “El propio Sistema Penal Acusatorio tiene distintos elementos que permiten…, es decir, la cárcel no necesariamente es la única salida. Siempre (que) hay una denuncia de una víctima, hay que hacerle caso a la víctima”.

"Pero en todos estos casos, tiene que privar este esquema general del proceso penal donde hay salidas y donde cada quien cumple con su responsabilidad. Esa es mi opinion personal”.

Pero las críticas no se dejaron esperar, sobre todo porque comparan la actitud de Claudia Sheinbaum ante el caso de YosStop vs. cómo reaccionó con las familias de las víctimas del colapso de la Línea 12 del metro.

"Ojalá así hubiera ordenado Sheinbaum a la ineficiente de Ernestina Godoy que se reuniera con las familias de los muertos de la línea 12, con la familia de las chicas atropelladas, con los papás de los niños mazahuas, con las víctimas del violador serial de la BJ. Pero no, en cambio ya ordenó que ayuden a la pobrecita mamá Hoffman de la imbecil de @YosStoP que siempre hablaba mierdas y que ahora se quiere victimizar, no cabe duda que en este país pesa más un apellido que otro, no fuera López o Sánchez por que ni los pelan", escribió alguien.

Por su parte, la jefa de Gobierno dejó en claro que “cada quien tiene que asumir sus responsabilidades, porque me parece que no cualquier cosa se puede decir. Pero también hay que ver la justicia hasta dónde llega, cómo llega y cómo se realiza”.

Sheinbaum reiteró que busca "una sociedad más justa, más libre, donde haya respeto a todos y donde, en particular lo que tiene que ver con delitos sexuales, sean castigados quienes los perpetraron”.

