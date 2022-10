Caso Spanic: Ex de Daniela responde a acusación de Gaby tras ataque

Daniela Spanic, hermana de la actriz Gaby Spanic, sufrió tremendo susto tras haber recibido un ataque, así lo reportó a través de su publirrelacionista y amigo, Rodrigo Fragoso. El incidente se dio la mañana del jueves 20 de octubre a las afueras de los Juzgados de lo Familiar en la Ciudad de México, según explicó Fragoso: “Dani tuvo una cita en los juzgados de lo familiar, había una fila enorme, como de 200 personas. Ella llegó y se formó como cualquier persona. Poco después me marcó llorando, diciendo que un sujeto pasó corriendo y le dio un puñetazo en la cabeza, en el lado donde la operaron”.

Rodrigo detalla que Daniela se desvaneció por el golpe, y cuando llegó, seguía tirada en el suelo llorando. Lo que le resulta raro al publirrelacionista es que la actriz estaba en los juzgados para pedir que Ademar Nahúm, su exmarido, cumpliera con el convenio de divorcio.

“A MÍ TAMBIÉN ME PREOCUPA SABER QUIÉN FUE EL RESPONSABLE”

En entrevista con TVyNovelas, Ademar Nahúm, exmarido de Daniela, habló respecto a las acusaciones de su ex y la actriz Gabriela Spanic.

¿Te enteraste de la agresión de Daniela? Sí, me enteré por la prensa, un reportero me llamó y me dijo que alguien le dijo que Daniela estaba en el piso pidiendo ayuda; yo no sabía nada y me puse en contacto con el chofer, que tiene muchos años con ella, y me contó que había pasado un indigente manoteando y le pegó en la cabeza, a la altura de la nuca, y que le dolía.

¿Sabes que te acusan de haber hecho un ataque directo? Sí; creo que es importante que denuncie y que no se quede en dichos de prensa. Yo soy el primer interesado en que se arregle esto. Siempre he visto por mi hija y por su madre (Daniela), a mí también me preocupa saber quién fue el responsable.

¿Quedaron bien Daniela y tú luego del divorcio? Llevamos cinco años separados, Daniela vive igual que cuando estaba yo en esa casa, no le falta nada. Quien hizo el convenio de divorcio era amigo de Daniela y no me opuse a nada, a pesar de que fue excesivo, con tal de tener total acceso a mi hija. Quedamos en buenos términos, desde enero lo firmamos, pero no entiendo qué quiere pelear Daniela u otras personas de un acuerdo ya finiquitado.

LAS HERMANAS, OBLIGADAS A COMPROBAR ACUSACIONES

Ademar Nahúm comentó a TVyNovelas que acudirá a las autoridades, pues tiene especial interés en que esta agresión no quede impune, y que lo dicho por su excuñada deberá sustentarse. Enfatizó que las hermanas Spanic y el publirrelacionista Rodrigo Fragoso están forzados a presentar las pruebas de sus dichos ante las autoridades, y que en todo momento velará por el bienestar de su hija Catalina. Nahúm también comentó que Daniela Spanic no ha tenido seguimiento en sus terapias psiquiátricas, y que espera que este desafortunado acontecimiento permita que la exmodelo se reincorpore a dicho tratamiento.

