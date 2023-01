Caso Octavio Ocaña: Hay ficha roja para el policía prófugo y su papá ofrece recompensa

El papá de Octavio Ocaña, Octavio Pérez, asegura que existe una ficha roja emitida para la localización de Gerardo N, uno de los policías implicados en la muerte del actor.

Ocaña murió hace 15 meses durante una persecución policíaca en el Estado de México. El actor de "Vecinos", conocido por su popular personaje de Benito Rivers, fue perseguido por avenidas y autopistas de los municipios e Cuautitlán Izcalli y Atizapán, hasta que finalmente chocó con su camioneta en la carretera Lechería-Chamapa.

La primera versión de las autoridades fue que Octavio traía una pistola mientras manejaba y que se disparó accidentalmente en la cabeza cuando chocó.

Su padre, sin embargo, sostiene que su hijo en realidad recibió disparos de los policías y que uno de ellos le dio en la cabeza, provocando el choque.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Octavio Pérez señaló:

"La ficha roja de este tipo es un avance para mí, porque ellos (la policía) siguen estancados. Me preguntas si yo hago el trabajo de ellos, toda la vida lo he hecho, desde que mataron a mi hijo yo he hecho el trabajo con mis peritos con mis abogados, investigando cosa por cosa como si yo fuera policía o investigador privado”.

El papá de Octavio explicó: “El que dispara a mi hijo, este tal Leopoldo que lo mata y lo vuelve a subir, está en el reclusorio, ya procesado. Y el otro, se llama Gerardo ‘N’, es el prófugo de la justicia”.

