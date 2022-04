Casimiro Zamudio celebra 50 años de Mi Banda el Mexicano: "Somos parte de la cultura popular"

En sus inicios, Mi Banda El Mexicano, el grupo liderado por Casimiro Zamudio amenizó eventos sociales.

En Mazatlán, para llegar a la casa de cualquiera de los grandes cantantes de banda, sólo debes preguntar dónde vive Casimiro Zamudio. Una vez que sepas, de ahí para adelante viven todos”. Es la primera referencia con la que nos toma la llamada el líder y cantante de Su majestad Mi Banda El Mexicano, quien próximo a cumplir 50 años de carrera, nos dice cómo ha pasado este tiempo de vida personal y profesional. Creador en México de la llamada tecnobanda, el originario de Alvarado, Veracruz, decidió desde hace ya varios años hacer su vida en Mazatlán, Sinaloa.



¿Cómo te encuentras? Aquí en la alberquita, disfrutando lo que la vida te enseña que debes disfrutar; de un tiempo a la fecha me dije: “Cada fin de semana que no trabaje, me voy a ir a una parte del mundo”.

¿Y a dónde te gustaría viajar? Hace un par de semanas me fui con mi esposa cuatro días a Puerto Rico, cuatro a Cartagena y cuatro a Las Bahamas. Iba a ir a Hawaii, pero por un compromiso sólo me iré a Los Cabos.

¿Cuál fue la etapa más saturada de trabajo donde dijiste: “Necesito descansar”? Irónicamente, no quiero descansar de la música, con ella trabajaré hasta que me muera. Estoy cansado de vivir como lo hacía hace 20 años, que no tenía dinero. Ahora que sí lo tengo, ¡sigo viviendo como hace 20 años! Como que no va. Por eso digo: “El que no tiene dinero es pobre, pero el que tiene dinero y no lo utiliza, es miserable”. Me di cuenta de que vivir como rico cuesta lo mismo que vivir como pobre.

¿Cómo empezaste en la música hace 50 años? Antes de formar Mi Banda El Mexicano estuve en tres agrupaciones modestas, pero de 1973 a la fecha con Grupo El Mexicano, Banda El Mexicano, Mi Banda El Mexicano, Su Majestad Mi Banda El Mexicano, y del 2007 para acá, con Su Majestad Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio.

¿Esos cambios han sido por cuestiones legales o así lo decidiste? Se ha dado con el paso del tiempo. El primer cambio se dio porque la gente nos empezó a llamar Mi Banda El Mexicano, entonces decidimos ponerle así. Luego, cuando grabé No bailes de a caballito, en un evento me atreví a gritar: “¡Ya llegó su Majestad!”, y se lo añadimos. En el 2000, esos nombres desaparecieron, y por cuestiones legales, las cuales me paso por el arco del triunfo, todo aquel que intentara presentarse con alguno de ellos era para cometer fraude. ¡Imagínense: hay unos que se anuncian hasta como mis hijos! Es por ello que, a partir de esa fecha, al nombre de Su Majestad le añadí “de Casimiro”.

¿Qué ha sido lo que más dolor te ha provocado en este tiempo? Como todo en la vida, hay éxitos y fracasos, sabores y sinsabores. En 50 años es obvio que sucedieron cosas que no volverán a suceder: murieron mis padres, pero lo más doloroso es que haya muerto mi primera esposa, en 2009, víctima de un aneurisma cerebral. Para mí no era tiempo de que muriera, tenía 52 años. Con esta tragedia aprendí la frase “el show debe continuar”.

¿Y lo mejor? Haberme encontrado en 1970 una guitarra y no soltarla hasta el día de hoy; convertirme en músico, venir a formar parte de la historia musical de México, que no es fácil. La gente no sabe que si no me pagaran, yo seguiría haciendo lo mismo.

Tu hijo Alan es heredero nato del grupo, ¿no? Sí, es una de las grandes satisfacciones; si la vida sigue su curso, como es, quedará en mi lugar y la gente me recordará a través de él, pues se parece mucho a mí.

¿Cuál sería tu legado? Somos un grupo único en la historia de la música en México; hay muchos imitadores, pero sólo hay un único Mi Banda El Mexicano. Somos los creadores de un concepto musical que convulsionó el país. Al tema No bailes de caballito lo han llamado “quebradita”, y no, nosotros no formamos parte de ese movimiento, somos los creadores. El único grupo que ha convulsionado a un país, ha uniformado y cambió la forma de bailar en la CDMX es Banda El Mexicano; de hecho, ya es parte de la cultura popular, nos quedamos para siempre. Lo que agradezco a Dios es que, hasta detrás de una palma, la gente sabe quién soy.