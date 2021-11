Carmen Salinas, su relación con Marcela Basteri y el día que tuvo de acompañante a Luis Miguel

Como figura fundamental en el medio artístico mexicano, no sorprende que Carmen Salinas conociera a Luis Miguel desde muy pequeño, pues tenía amistad con sus padres, ya que iba a desayunar con Marcela Basteri.

En algunas entrevistas, cuando le preguntaban sobre El Sol, Carmelita recordaba los días en los que compartían los alimentos mientras Luisito Rey buscaba oportunidades laborales para él y para su talentoso hijo.

"Cuando íbamos a gorrearles el desayuno en Artículo 123, en el edificio 80 y tantos, en el departamento 2, ahí vivía Luis Miguel de chiquillo. Ahí nos íbamos a desayunar con Marcel (Basteri) y luego ella desayunaba en mi departamento".

Recordó que nunca vio actitudes extrañas de parte de Luisito Rey, como fue presentado en la bioserie del cantante: "No sé si sería más adelante que haya cambiado el señor, pero en esos momentos pues estaban recién llegados a México y andaban buscando trabajo en la XEW. A mí me daría una alegría que (Marcela) estuviera con vida, me trató muy bien.

Pero cuando Luis Miguel creció, fungió de acompañante de Carmen Salinas en la toma de protesta a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, quien fue presidente de México entre 1988 y 1994.

Existe un video de una entrevista realizada por el recién fallecido Óscar Cadena, en donde Carmelita se decía "feliz, porque el mensaje tuvo perspectivas muy alentadoras para todos nosotros los mexicanos, y el señor presidente, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, creo que nos va a ayudar bastante”.

Luis Miguel, en tanto, aseguró: "Es un día muy importante para todos los mexicanos, porque es un día en donde se inicia una nueva etapa para nuestro país, en donde no solamente el presidente tiene que trabajar, sino todos y cada uno de nosotros, en cada labor o en cada trabajo que hagamos, debemos de esforzarnos por mejorar este país, y lo vamos a hacer".

La "cita" del Sol con Carmelita fue fortuita. A Salinas solo le dieron un boleto, según contó en una entrevista con Dulce Gipsy. “Como nada más me dieron un boleto para mí sola, dije 'en la torre, y ahora cómo me voy yo sola, cómo me voy a ir sola', y me dice Luis Miguel: ¿Quién va a venir por ti, Carmen? Le dije, nadie Luis Miguel, ¿Me echas un aventón? Por supuesto, vente, vámonos. Y venía Emmanuel y él, y me vinieron a dejar aquí a la casa”.

Carmen Salinas cayó en coma el pasado 10 de noviembre, debido a un derrame cerebral en la zona del tallo, lo que provocó una lesión irreparable. La familia aguarda con la esperanza de que mejore.

