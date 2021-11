Carmen Salinas sigue grave, pero "encontraron actividad cerebral, sí tiene vida"

En la cuarta noche de hospitalización de Carmen Salinas, su sobrino y nieta informaron a los medios de comunicación que la actriz de 82 años sigue en condición grave, en coma natural.

Gustavo Briones manifestó: "Ni mejoría ni deterioro, todo exactamente igual. Sigue grave, pero estable. Han sido dos tomografías que le han hecho, están igualitas. En el electro sí le encontraron actividad en el cerebro, sí tiene vida, sí tiene actividad cerebral".

Sin embargo, Carmen Plascencia fue prudente respecto al diagnóstico: "Lo que los médicos nos dicen no es hacia una evolución o un empeoramiento, simplemente nos hablan del estado en el que se encuentra. No me atrevería decir 'es esperanzador', porque es muy fuerte decirlo, no me atrevería a decir 'ya no hay nada que hacer', solamente es el estado en el que está mi abuelita. Los estudios marcan que sigue siendo un coma natural, grave".

"Sus signos vitales siguen estables, tiene respirador. Estamos esperando con la fe que Dios nos va a hacer el milagro", dijeron los inseparables familiares de Carmen Salinas.

Recordemos que Jorge Nieto, periodista, ahijado y gran amigo de Carmen Salinas, a quien incluso llamaba "madre", le contó a Azucena Uresti que el daño a la actriz es irreparable.

"Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles. Nos han dicho los especialistas que ya no va a despertar. Es inoperable, dónde fue la afectación no se puede operar".

"Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar".

Sin embargo, aún guardan esperanza. "Los milagros existen, yo soy un hombre de fe, ella lo es... esperamos un milagro. Es impredecible decir una fecha en la que se podría notar una mejoría. Sus órganos están funcionando de manera normal, ella está respirando", dijo Nieto.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!