Carmen Salinas llama "cochino" a Lalo Mora y 'El Mijis' ya lo denunció por mano larga

Esta semana provocó indignación las imágenes del cantante Lalo Mora tocando indebidamente a una de sus fans tras tomarse una foto con él, por lo que las reacciones en redes sociales y medios no se hicieron esperar.

Carmen Salinas fue una de las famosas en levantar la voz contra el cantante, quien se hace llamas "El rey de mil coronas".

En entrevista para 'Hoy', la actriz le dijo: "Es usted una basura. Ahora sí voy a opinar. Me dio mucho coraje, una muchachita que le metiera la mano en el seno. ¿Quién es usted cochino, mugroso, para que haga eso con las damas? Para manosearlas, es usted un patán".

"Y sí se lo digo y de frente, soy madre y soy abuelita, tengo 6 nietas y pensar que un patán como usted llegara a meterles mano, me da una rabia, que ¿quién es usted? Patán, mugroso", dijo enojada Carmen Salinas.

Ante esta situación, Pedro Carrizales, 'El Mijis', denunció ante la Fiscalía General de la República al cantante Lalo Mora, debido a sus acciones contra las mujeres.

"No es la primera vez que lo hace, han habido muchas y lo que estamos tratando de hacer es que no se normalice la violencia contra las mujeres, que no se haga costumbre. Si no me creen, se pueden subir al metro y pregúntenles a las mujeres sobre el acoso", dijo El Mijis a El Universal.

"No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. ¿Y si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija? Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la 'castración laboral'", dijo el legislador, que con eso busca que el cantante no sea contratado para realizar sus shows.

'El Mijis' llegó a la política, pero tiene antecedentes penales y estuvo preso por disparar un arma de fuego. Sin embargo, eso lo dejó en el pasado y se dedica a ayudar a jóvenes con problemas de drogadicción.

Fue parte de bandas callejeras, pero ha participado en treguas de paz entre pandillas rivales. 'El Mijis' se hizo famoso y pedía que no se le juzgara por sus tatuajes, y durante más de una década trabajó a favor de jóvenes en situación de calle y con diversos conflictos.

