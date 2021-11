Carmen Salinas ayudó a muchos sin pedir nada a cambio, y le agradecen a través de TVyNovelas

Ante la triste noticia de su ingreso al hospital debido a una embolia cerebral el pasado miércoles en la noche, decenas de famosos de inmediato se solidarizaron con la familia de Carmen Salinas en sus redes sociales. El mundo actoral se unió en cadena hablando de sus experiencias con Carmelita, como le dicen de cariñó, y pedían a sus seguidores una oración por su salud.

Un mundo de amigos Una comida compartida, risas, horas de grabación, anécdotas y hasta lágrimas. Compañeros del medio artístico de Carmen Salinas cuentan vivencias que atesoran con la primera actriz y desnudan la personalidad de una de las artistas más queridas de México. Así es mi Carmelita…

ROXANNA CASTELLANOS - “Carmelita siempre te apapacha”

“Carmelita siempre ha sido una persona cariñosa conmigo. Cada vez que iba a Hoy, cuando estaba en ese programa, siempre nos fregaba con su sentido del humor a Andrea Legarreta y a mí. Ahora que estoy en Cuéntamelo ya!, también cuando ha venido al programa siempre es pura sonrisa con ella. Recuerdo que cuando mi mamá estaba viva y muy enferma, no pasaba un día en que Carmelita me preguntara por la salud de mi madre. Siempre me decía que ser una buena hija me iba a tener las puertas del cielo abiertas, y eso es lo que atesoro. La amo y todo México está unido en oración por ella”.

MARIBEL GUARDIA - "EN CADA COMIDA LLORABA POR SU HIJO"

“Estuvimos juntas dos años haciendo Aventurera, y recuerdo que en el intermedio de la obra siempre me invitaba a comer tacos y tamales en su camerino; le regalaba a todos en el teatro. Conversábamos mucho siempre de la época de cuando comenzó a trabajar, de cuando se compró su primer perfume caro, y también fui testigo de todo ese dolor que siempre ha llevado en su corazón por la muerte de su hijo, con quien yo también trabajé, pues él grabó unas canciones para una de las películas en las que actué; me sorprendió que cada vez que comía con ella lloraba por su hijo, es impresionante el sentimiento que tiene por ese deceso. Admiro la forma en la que ella ama a su público; a veces le dolían las piernas, pero cuando salía al escenario se transformaba, bailaba mambo y derrochaba energía. Sin duda es mi maestra, es la artista que mejor se ha relacionado con la prensa, con ella entendí que la prensa y el artista son como un matrimonio; ella hasta me llegó a defender cuando yo tuve problemas con la prensa por cosas que decían de mí”.

AGUSTÍN ARANA “LE PAGÓ LA OPERACIÓN A LUIS DE ALBA”

“Es una mujer llena de humor y dueña de una forma muy clara de decir las cosas; hasta las cosas malas siempre te las decía con humor. Regala bromas y risas para todos. Admiro que siempre ha sido solidaria con el gremio, se preocupa y ocupa por sus compañeros artistas. Trabajamos juntos en Hasta que el dinero nos separe, y era mi tía-madre; en ese proyecto ella cambiaba los parlamentos y me decía: ‘M’hijito, ¿te acuerdas cuando te cambiaba los pañales?’, eso no estaba en el guión, pero lo hacía de una forma tan espontánea y cómica, que quedaba en la escena. Yo me enteré de que cuando Luis de Alba se enfermó y no tenía dinero para la operación, el cheque que le llegó fue de Carmen Salinas”.

ARTURO CARMONA - "TE CONTAGIA DE SU BUENA ENERGÍA"

“Trabajamos juntos en Aventurera y en Perfume de Gardenia, y tengo que reconocer que es una de las actrices más disciplinadas, entregadas a su trabajo y llena de pasión por lo que hace; eso hace que sea un éxito cada proyecto que hace, y te contagia de la buena energía. Los recuerdos que tengo con ella han sido de felicidad; una de las mayores enseñanzas que me ha dado es que el trabajo debe estar lleno de compromiso, respeto al público y dejar el alma en el escenario. Es una mujer muy fuerte, llena de vida, y esperemos que se recupere, porque necesitamos más de Carmelita”.

BERENICE ORTIZ, PERIODISTA - "IBA A SER LA MADRINA DE MI HIJA"

“Hace unos tres años, cuando fue el bautizo de su nieto, fui y me llevé a mi hija porque en ese entonces no tenía con quién dejarla, ya que su papá también tenía trabajo. Cuando fui a despedirme, estaba junto a su hermano y él me preguntó: ‘¿Tu hija también es ahijada de mi hermana?’. Le dije que no, y Carmen de inmediato dijo que quería ser su madrina de primera comunión. Lamentablemente se atravesó la pandemia y ya no pude seguir llevando a mi hija al catecismo. Carmen siempre que me veía me decía que ella iba a ser la madrina de mi hija, y estaba por avisarle que haría el catecismo exprés cuando sucedió esto”.

CRISTÓBAL ISLAS, PERIODISTAS - "CARMELITA ME SACÓ DE LA CÁRCEL"

“Hace cuatro años mi exesposa me acusó de no dar dinero para el sustento de mis hijos, lo cual era mentira, pero ella tenía amistad con unos agentes. El caso es que un día, cuando fui a dejar a mi hijo, me detuvieron los agentes y me llevaron a la cárcel. Yo le hablé a Carmelita y me echó la mano. Pagó alrededor de 70 mil pesos para que me dejaran libre. Fui a agradecerle y a decirle que cómo le podría pagar, pero ella se negó a cobrarme ni un peso. Siempre ha sido muy generosa”.