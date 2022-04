Carmen Muñoz así responde cuando le mencionan a Laura Bozzo y a Rocío

Lo que a finales de diciembre era un rumor, hoy es una realidad: ¡Carmen Muñoz tiene su propio programa en Televisa! Y se trata de Secretos al desnudo, una producción de Alexis Núñez que llegó a las pantallas mexicanas el 28 de marzo a las 19:00 horas, abordando temas con los que las familias en casa se puedan identificar.

Emocionada y al borde de las lágrimas por la presencia de su marido en el foro, la conductora nos cuenta los detalles de este lanzamiento y lo que representa contar con el actor Juan Ángel Esparza en cada momento de su vida.

¿Cómo te has sentido con el recibimiento que te han dado en Televisa? Me tiene muy emocionada y muy ilusionada, muy contenta de que haya llegado a mi vida este proyecto, porque cuando uno está activo, y sobre todo haciendo lo que nos gusta hacer, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Aparte, cuando vas de la mano de un productor como Alexis Núñez, de una gran casa como lo es Unicable, con Raquel Rocha, creo que las cosas se dan de una manera más fácil, todo fluye y todo se va embonando, va caminando de una manera positiva, y justo en ese momento en el que estaba descansando con mi familia me llegó este proyecto y no podía desaprovecharlo ni decirle que no, es una propuesta que me llenó el corazón, los ojos, la mente y me atreví a afrontar el reto, porque es algo que no había hecho antes, y siento que la vida se trata de eso, de seguir aprendiendo y seguir creciendo.

¿Tuviste que prepararte y leer mucho, a diferencia de otros proyectos? Sí, ya tenía un poco los conocimientos de las historias de pareja que yo venía escuchando a lo largo de los años y de haber escrito mi libro Dale like al amor, que tiene mucho que ver con esto, pero al final de cuentas, siempre tienes que prepararte. O sea, no puedes improvisar en la televisión, no puedes llegar sin herramientas, porque sin duda, la información es todo. Si te atoras, sabes cómo salir del paso, cómo pedir un consejo, cómo controlar una situación cuando se está saliendo de control, entonces, creo que me sigo preparando todos los días, nunca voy a dejar de hacerlo.

¿Cuál es la diferencia entre este programa y uno como el de Laura Bozzo o Rocío Sánchez Azuara? A mí no me gustan las comparaciones, yo respeto muchísimo los formatos que han hecho mis compañeras que son grandiosas conductoras, pero creo que cada una le ha puesto su estilo, su toque, y eso es lo que hace diferente cada programa. Estoy convencida de que Secretos al desnudo va a tener mi toque, mi estilo, mi esencia y la de Alexis Núñez. Entonces, esto es una bomba, ¡prepárense!

¿Ha habido temas que te han conmovido? Sí, han sido varios. Desde la mamá que llega desesperada porque siente que su hijo va por mal camino, hasta las parejas que están a punto de divorciarse y ya no se soportan... El vecino que se queja del otro vecino porque es muy ruidoso y ya no aguanta que viva ahí. Los hijos que también se quejan de padres que son inmaduros. O sea, tengo historias de todo tipo, pero son reales y se viven en todos los hogares de México. Aquí los tratamos de una manera clara, entretenida, pues al final de cuentas, queremos que la gente se vaya con un consejo, con una reflexión, y que en casa quizá discutan lo que aquí planteamos.

¿Te has llegado a identificar con alguna historia? No exactamente. Habrá cosas de mi experiencia que pueda aportar en mis comentarios o en mis consejos, y eso me ayuda muchísimo.

Luego de tantos años fuera de Televisa, ¿cómo fue ese primer día que volviste a caminar por sus pasillos y foros? Parece que nunca me hubiera ido; es algo muy chistoso, porque a pesar de los años que he estado en otros lados, este regreso, 16 años después, me encuentro con amigas con las que trabajé, o he coincidido de repente con gente de maquillaje que me ha recibido con mucho cariño. Es muy bonito cuando te reciben así.

Juan Ángel, tu esposo, estuvo aquí para apoyarte, ¿cuán importante es su presencia en tu vida? Imagínense, sin duda, la presencia y la esencia de Juan Ángel en mi vida me ha hecho mejor persona, me ha ayudado a crecer mucho, tanto en lo personal como en lo profesional, porque platicamos, él es muy objetivo, me da sus comentarios, sus recomendaciones, y siempre hemos estado apoyándonos el uno al otro. Tenemos esa libertad de tomar decisiones en pareja, pero siempre acompañándonos en cada paso que damos.