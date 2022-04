Carmen Campuzano en exclusiva: "Soy más que una nariz"

Se siente de maravilla y lo demuestra al hablar. Carmen Campuzano “renació de las cenizas”, como se titula su conferencia motivacional; venció las adicciones que la llevaron a tocar fondo, sorteó la falta de empleo que le ocasionó su apariencia física, y al fin consiguió un cirujano que logró operarle la nariz, tal cual, como ella la quería. A sus 51 años superó los obstáculos que se le presentaron, y ahora está decidida a vivir su vida de otra forma.

“No todo es el espectáculo”, dice a TVyNovelas. Volviendo al ruedo en el medio artístico, la también modelo conducirá el Animation Friki Show Awards el próximo 24 de abril, una entrega de premios que reconoce lo más destacado del anime y el doblaje mexicano.

¿Nunca te ha interesado el mundo del doblaje? Sí, siempre ha sido uno de mis propósitos, y en este tiempo que hemos vivido de la pandemia he buscado la forma de entrar al mundo maravilloso del doblaje, porque reconozco que tengo una facilidad para hacer diferentes voces, aunque todo esto del COVID-19 ha postergado algunas cosas, pero tengo el optimismo de que ya se me presentarán las oportunidades de adentrarme en este mundo.

¿Cómo te viste afectada por la pandemia? Como todos, la cuestión del trabajo en el medio del espectáculo se vio paralizada y los trabajos en ese ámbito también, pero yo soy experta en adicciones, tanatóloga, y tengo una especialidad en prevención del suicidio, entonces seguí trabajando y generando ingresos en ese sentido; yo doy mis conferencias que se llaman “Renaciendo de las cenizas”, atiendo a mis pacientes, doy pláticas en centros de rehabilitación y he estado también haciendo trabajos de inducción con la gente para que también suelte lo negativo, sane y se supere.

¿Dar conferencias fue tu salvavidas ante la falta de empleo por la pandemia? No, esto ya forma parte de mi filosofía y estilo de vida que tengo desde hace años. Ya tengo una década limpia, y desde ese tiempo estudié tanatología, control de adicciones, y tomé una especialidad en prevención del suicidio con expertos de Utah. He seguido estudiando, preparándome y convirtiéndolo en mi trabajo, porque ya forma parte de mi vida. No todo es el espectáculo para mí.

¿Cómo renació Carmen de las cenizas? Con todo este trabajo que hice internamente, una sanación espiritual que hice, y la decisión que tomé de vivir bien para estar bien, y de esa forma hacer las cosas correctas por los motivos correctos.

¿Cómo te sientes actualmente de salud? ¡De maravilla! Imagínense, después de 10 años de estar limpia de adicciones, mi organismo está maravilloso y restablecido gracias a que he hecho las cosas adecuadamente, y estoy decidida a estar bien; cada vez crezco más y me llegan buenas oportunidades laborales.

¿No quedó ninguna secuela en tu salud? No, todo fue maravillosamente, muy a tiempo, y soy una persona perfectamente sana, gracias a Dios y al esfuerzo que hice para estar bien y el querer ser sana.

¿Te falta someterte a alguna operación?

Sí, me acabo de hacer una cirugía en la nariz, el médico le dio mucha más protección y la operación resultó maravillosa. Fue una suerte que por fin encontré al doctor que me dio lo que yo necesitaba, nunca había quedado satisfecha. Finalmente, este especialista mexicano se comprometió conmigo y me ha devuelto el poder vivir nuevamente muchas cosas que me limitaban, el problema que tenía en la nariz, con mi trabajo.

En sesiones de fotos, asistir a algunos programas, cuestiones de imagen...

¿Te afectó mucho en el trabajo? Carmen no solamente es una nariz. Yo soy una persona con mucha personalidad, muy preparada y llena de virtudes, al igual que defectos, pero más bien ya estaba como encasillada en esa parte y era el tema de muchos medios de comunicación. Entonces sí, obviamente te estigmatizan.

¿Te falta otra operación de la nariz? Necesitaré una más adelante, pero hay que esperar, apenas tengo mes y medio que me hice la última cirugía.

¿Tienes el olfato bien? Todo perfecto.