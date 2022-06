Carlos Vives quiere bioserie pero no sabe qué actor lo podría representar

El colombiano Carlos Vives a sus sesenta años asegura que aún no ha pensado en su retiro ni está contemplado a corto plazo pues expresa que él eligió ser cantante y que la música le inyecta vida, por eso mientras tenga salud seguirá cantando, expresó el intérprete de "La Bicicleta".

"Carlitos", como se le conoce de cariño, aseguró en conferencia de prensa desde Punta Cana, sede de la séptima edición de Los Premios HEAT, que no le desagrada que hicieran una bioserie, pues señala que ha mantenido una vida libre de polémicas y centrada en la música y causas sociales.

"Yo tengo ya un libro de mi vida que resume todo lo que he vivido a lo largo de estos sesenta años, todo está allí, todo lo cuento en ese libro. No me opongo a que hicieran una serie de mi", comentó el cautatutor, quien será galardonado como el "Artista compromiso", la noche del 2 de junio en Los Premios HEAT.

Ante la pregunta sobre qué actor le gustaría que lo interpretara en la bioserie, se quedó pensando, pero no respondió.

Por otra parte, el ganador de Premios Grammy, expresó que en sus inicios, hubo muchas personas que lo "miraban raro" y les parecía "extraño" su oferta musical, pero él la defendió a capa y espada hasta lograr popularizarla. "Muchos me dijeron que no, me dijeron que estaba loco o que no era posible, pero yo seguí insistiendo", aseguró.