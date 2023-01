Carlos Villagrán se despide de Kiko: "Tengo la edad para retirarme"

Después de cinco décadas de incansable trabajo, Carlos Villagrán ha decidido dar por terminada su trayectoria como el entrañable Kiko, y ya se despide de su público en una gira con el circo de Los Hermanos Caballero.

En las próximas semanas visitará varias ciudades de Estados Unidos, empezando por Phoenix, Arizona, y se convertirá en su gira de despedida a sus 79 años, edad que alcanza en enero de este 2023.

El programa Hoy Día presentó las declaraciones de Carlos Villagrán: "“Llegó el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo el mundo (...) Es la gira del adiós por la edad que tengo".

El actor dijo que Kiko "Me deja todo. Va de la mano con Carlos. Todos los adultos tenemos un niño dentro, el mío se llama Kiko". Ya más serio, dijo que en su epitafio quiere que diga: "Por favor, sean felices".

En otra entrevista reiteró: "Será el mismo Kiko que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea Kiko, porque sería fraude para la gente… Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme. Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos y por eso doy las gracias".

