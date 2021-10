Carlos Rivera está en '¿Quién es la máscara?' pero ha rechazado volver a las telenovelas

Con su porte de galán, Carlos Rivera no sólo ha conquistado a la audiencia que lo sigue cada domingo en el exitoso programa ¿Quién es la máscara?, pues los productores de Televisa también le han echado un ojo al cantante y en más de una ocasión han tratado de convencerlo para que acepte un protagónico en alguna telenovela.

Sin embargo, el investigador estrella del reality que produce en México Miguel Ángel Fox nos confiesa en entrevista que no ha llegado la historia ni el personaje que logre emocionarlo. Por eso, mientras llegue el momento de hacerle competencia a Sebastián Rulli o a David Zepeda, el artista prefiere enfocarse en el show televisivo, considerado un fenómeno de audiencia; además, se alista para el musical José el soñador, y ya escribe las canciones de lo que será su próximo álbum inédito.

Es tu tercera vez en el programa, ¿ahora con qué vas a sorprender al público? Creo que cuando uno tiene más confianza, nos divertimos más. Por ejemplo, en esta temporada, con Juanpa Zurita, tenemos más cercanía con él y lo estamos picando y molestando todo el tiempo. Los personajes también dan mucho para jugar con ellos, y bueno… tener también a Mónica como un nuevo ingrediente de este programa, creo que también hace que el formato pueda refrescarse y tenga algo nuevo qué ofrecer.

Yuri asegura que en esta temporada le volverás a ganar, ¿por qué siempre la dejas detrás? (Risas.) Yo ya dije que no iba a adivinar a nadie, aunque sepa quiénes son, ya no lo iba a decir, porque esta vez, especialmente, vine con todo. Ya sin querer me conozco más, entiendo mejor las pistas cuando juegan con la voz. Entonces, juro que con algunos he trabajado, los veo caminar y ya me van aclarando el panorama. Así le atino, ya llevo varios, y ahora le dejo la tarea a mis compañeros para que investiguen y trabajen.

Con tantos conciertos y compromisos, la gente llegó a pensar que no estarías en el show… ¿Luchaste para poder estar en esta edición? Realmente sucedió desde el año pasado, dije que ya con la primera temporada estaba satisfecho. Yo tenía un viaje pendiente, después mi gira, pero llegó la pandemia y luego no quería hacer nada. Pero me llamó Miguel Ángel Fox, me convenció de estar nuevamente, y me divertí muchísimo, y yo creo que después de eso, de lo bien que me la pasé, entendí que tenía una deuda con el programa por haberme sacado de mi casa, y por eso este año movimos algunas cosas para estar acá, porque yo venía de mi gira por España, la tuve que cambiar para que fuera en julio y no en agosto. Incluso, los ensayos de José el soñador también eran ahorita y los pasamos a noviembre para poder estar al cien en todos los proyectos y no andar mezclando.

¿Sientes que el programa te ha llevado a otro nivel o te ha dado más posicionamiento? Este es un programa que tiene una exposición muy grande y, claramente, lo que más bien siento es que me acerca mucho más a la gente. Nosotros, los artistas, sobre todo los cantantes, cuando empezamos a tener tanto trabajo, pues te la pasas haciendo giras; yo me la pasaba en Argentina, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos, incluso aquí en México, y se nos hace más difícil estar cerca de la gente, al menos que vaya a tus conciertos. Entonces me di cuenta de que cuando hago el programa, el público me ve de otra manera, quizá más cerca, y eso es lo que logra la televisión, un programa como este, en el que no tenemos pose, sólo nos divertimos diciendo tonterías, jugando… Es como ser niño otra vez, y eso es lo que más valoro.

Hemos visto que eres un fenómeno en Argentina, ¿tienes planes de regresar a ese país que te convirtió en un ídolo? Tengo muchas ganas de volver; de hecho, teníamos algunos conciertos ya programados que se suspendieron por la pandemia, pero apenas se están retomando allá los espectáculos. A veces es complicado cuando haces conciertos tan grandes que todavía no están permitidos, hice el del Hipódromo de Palermo con 20 mil personas, fue una barbaridad, y ojalá Dios quiera que pronto se pueda. Yo ahorita no tengo una gira andando, al contrario, estoy esperando cerrar mi Guerra Tour el 3 de diciembre en la Arena Ciudad de México, que ya será mi cierre definitivo, pues es como una asignatura pendiente, y ya luego me dedicaré a hacer la obra, además de preparar mi disco inédito, que espero sacarlo en 2022.

Regresas a los escenarios teatrales, pero, ¿por qué después de El hotel de los secretos no seguiste haciendo telenovelas? Me han contactado muchísimas veces, pero si les soy honesto, en la única que estuve (El hotel de los secretos) me divertí muchísimo y me encantó. Casi todos mis proyectos, independientemente del ramo que sean, cine, teatro, televisión, les juro que los hago si me gustan, si me apasionan, si leo la historia y me llama la atención. Pero si no, no importa lo que ofrezcan, y miren que me han ofrecido muchísimo, pero no es algo que me mueva. A mí me mueven los proyectos, y hasta ahora no ha llegado ni una sola telenovela que yo diga “Ok”.

¿Acaso te llega a cansar estar en un foro durante mucho tiempo? ¿Te limita? Sí, es diferente. No es lo mismo hacer un programa como este a estar todos los días en un foro. Es un compromiso bastante grande, y al final, yo siendo cantante, necesito otros espacios. Por ejemplo, el teatro me gusta porque canto, ya que es un musical, no un teatro de texto. Y una telenovela es estar en el foro, yendo a locaciones; no es algo que me apasione demasiado, al menos que la historia me mueva y logre convencerme.

