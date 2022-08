Carlos Ponce y Karina Banda encargarán bebé ¡en Turquía!

La historia de amor entre Karina Banda y Carlos Ponce está a punto de tomar nuevo rumbo, ahora que ella tiene como meta convertirse en madre, cumpliendo así el sueño de darle un hijo al galán de telenovela, con quien se casó por el civil hace dos años, en plena pandemia. Y aunque el puertorriqueño tiene ya cuatro retoños, este sería el primero con la mexicana, a quien conoció en 2018 durante una fiesta en casa de Lili Estefan.

La pareja asegura estar ya haciendo la tarea, misma que intensificarán en Turquía, a donde se mudarán en próximos días para grabar un programa producido por Televisa en conjunto con Univision. En plena organización de las maletas, la conductora tomó la llamada de TVyNovelas para contarnos todos los detalles de este viaje en el que se irán dos, pero posiblemente regresen tres.

¿Trabajarás por primera vez con Carlos? Sí, es un proyecto de Televisa y Univisión llamado Enamorándonos, La Isla, y estamos muy ansiosos porque nos vamos para Turquía por un lapso de dos meses. Me estoy preparando mentalmente para trabajar con él, ya que será una nueva dinámica, algo que nunca habíamos vivido o experimentado, pero lo consideramos un regalo del cielo y el universo porque es como abrir un nuevo camino, profesionalmente, como pareja.

Para muchas parejas suele ser complicado pasar tanto tiempo juntos, ¿para ustedes lo es? ¡Claro! Esto es un reto, por eso nos estamos preparando, ya que una cosa es vernos en la casa y la otra es convivir 24/7, y más en otro país porque vamos a estar en un lugar con una cultura y un idioma diferente. Sea como sea, vamos a estar fuera de nuestras casas; de por sí es complicado no dormir en tu cama, a eso le sumamos que vamos a estar del otro lado del mundo, con una diferencia de horario, lejos de Miami, de los hijos de Carlos, de mis papás que están en México, de nuestro perro… Es una aventura, pero estamos emocionados.

¿Cuánto tiempo llevas con Carlos? Hace cuatro años que empezamos nuestra historia, y hace dos, en julio del 2020, en plena pandemia, nos casamos por el civil en una ceremonia muy privada en la que sólo estuvimos Carlos y yo, además de sus dos hijas gemelas (Savannah y Siena) que fueron nuestras testigos.

¿Cómo se conocieron? Fue en el 2018, por una reunión de Lili Estefan, que en ese entonces era mi compañera de trabajo en El gordo y La flaca, y además, muy amiga de toda la vida de Carlos. Estábamos pasando San Valentín en casa de Lili otra compañera y yo, mientras Carlos se dio cuenta que estaba soltera y comenzó a hacer su labor; fue hasta finales de mayo que le di la oportunidad de concretar una cita. La verdad es que le echó ganas porque me estuvo rogando un tiempecito; desde que nos vimos hicimos un click increíble, su sentido del humor me enamoró, al igual que sus ojos.

Entonces te atraparon sus ojos y su sentido del humor… Sí, es que Carlos me hace reír mucho. No hay nada más bonito que tener al lado a alguien que te haga reír, porque eso le quita la tensión a todo. En ese momento era nuestra primera cita, tenía nervios de comer, pero él lo hizo tan liviano que con sus bromas me relajó y todo fue fluyendo. Esa es una de sus principales virtudes y la valoro mucho como su pareja.

¿Antes de casarte lo conocías por las telenovelas? Un poco; como yo viví en México hasta el 2013, no estaba muy familiarizada con la televisión de Estados Unidos. Y aunque Carlos sí ha hecho proyectos en México, la mayor parte de su trabajo ha sido en Miami y Los Ángeles.

O sea que no te deslumbró su imagen de galán… No, pero cuando lo vi en persona sí me deslumbró por lo que les conté: sus ojos y su sentido del humor. En ese entonces, él estaba grabando una serie y tenía mucha barba, y cuando se rasuró ahí sí me cayó el 20 y asimilé que mi novio era el Carlos Ponce que todas amaban: el actor, el galán, el cantante. Es que con la barba parecía otra persona.

¿Cómo la llevas con los hijos de Carlos? Con todos me llevo muy bien; son muchachos súper respetuosos, muy educados. También lo que ha funcionado mucho en la dinámica es que yo siempre he tratado de ser su amiga, nunca quise pretender ocupar el lugar de la mamá; siempre busqué ganarme su confianza, aunque no te niego que soy muy estricta. Pero al final, su papá es quien los educa y los guía.

Y Carlos y tú, ¿buscan tener sus propios hijos? La verdad, sí (risas). Nos encantaría. Ya le he dedicado mucho tiempo a mi carrera, ha dado sus frutos, pero sí me gustaría enfocarme en esa meta personal que es ser mamá, y también para poder disfrutar juntos esta etapa. Entonces sí está en nuestros planes, pero ya será decisión de Dios, que nos eche la mano para que suceda.

¿Practican mucho la tarea? Pues hay que empezar a practicar más todavía. Ahora que estemos en Turquía esa tarea se va a intensificar (risas).