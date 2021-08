Carlos Ponce habla de su romance con 'La Chilindrina', y su esposa reacciona

A sus casi 3 millones de seguidores en Instagram les tomó por sorpresa las declaraciones del actor Carlos Ponce, al hablar de una supuesta relación con María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina'.

En un video que compartió en su red social, el inolvidable galán de las telenovelas dijo:

"Pues sí, la verdad yo no entiendo qué pasó y por qué lo está negando ahora, porque yo sí tuve una relación muy bonita con María Antonieta, con 'La Chilindrina'. Pues sí, hasta hace muy poco me enviaba fotos en traje de baño, en sus vacaciones, yo sentía que me extrañaba".

"No es una obsesión inmadura de niño, es una realidad y no me importa lo que piense la gente, yo lo viví", dijo muy seguro Carlos Ponce.

Obviamente muchos pensaron que iba en serio, aunque los más observadores notaron que el video tenía algo extraño. La supuesta voz de La Chilindrina no es la suya, y todo se trató de una broma.

Así lo confirmó Karina Banda, esposa de Carlos Ponce, quien tuvo contacto con Gustavo Adolfo Infante. En el programa 'De primera mano', el periodista compartió el mensaje de voz que le envió la presentadora:

"N'ombre, él se pone de payaso y se pone a hacer sus bromas y sus chistes, pero no hombre, cómo crees, nada que ver, obvio es broma. Ay no, quién le manda", dijo la esposa de Carlos Ponce.

Desde hace tiempo, Carlos Ponce utiliza sus redes sociales para reírse, dejando al descubierto la vis cómica que pocos le conocen.

