Carlos Ferro presume estar "solterito y carismático, pero bien acompañado"

“Solterito y carismático, pero bien acompañado”, es como dice encontrarse Carlos Ferro, quien recién estelarizó la telenovela Fuego ardiente. En entrevista, el actor nos confesó que le gustaría convertirse en padre de dos o tres Ferritos (hijos); sólo espera que no salgan igual de traviesos que él, pues nos confesó que en una ocasión amarró a su hermana menor como si fuera una piñata.

¿Cómo te va con la pandemia? "Ha sido una temporada muy fuerte; duré casi un año y cuatro meses sin proyecto. Ha sido bastante fuerte no nada más para los actores, también para la producción que está detrás. El cine fue golpeado, el teatro fue golpeado, se tuvo que parar todo, dejar de hacer, y eso fue difícil y triste porque mucha gente se quedó sin trabajo.

¿Te afectó emocional o económicamente? "No, gracias a Dios, se pudo resistir. Lo más fuerte es aprender a estar con uno mismo, y creo que muchos aprendimos a estar con nosotros mismos y resistir.

¿Te encuentras soltero en este momento? "Solterito y carismático, pero bien acompañado; eso es importante. Es un nuevo género; bien, contento, agradecido y con el corazoncito lleno, siempre feliz, y eso es importante. Siempre ser uno mismo y pasar este rato con las personas que te aman es la mejor manera de hacerlo.

¿Te gustaría tener hijos? "No lo descarto; es bien bonito y no descarto tener más adelante dos o tres Ferritos dando lata en la moto, en la bici en las clases de ballet... No lo sé, sea lo que sea, estaría increíble, y si salen como yo... ¡que Dios me agarre confesado!

¿Por qué? "Yo era bien travieso; la verdad, mi mamá me aguantó unas buenas travesuras.

¿Qué fue lo más tremendo que hiciste? "Una vez dejé amarrada a mi hermana como piñata; siempre que se acuerda, mi mamá se ataca de la risa. Mi hermana era mi conejillo de indias para todo; creo que eso fue bastante traumático para ella y bastante divertido para mi mamá y para mí. Yo como de 12 años, y mi hermana como de siete; le llevo cinco. Tuvimos una infancia muy divertida.

¿Te regañaron por eso? "¡Nada! Mi mamá siempre fue muy light, muy amigable; fue muy estricta, pero siempre muy balanceada en ese aspecto. Sí nos regañaba, pero lo justo y necesario; hubo buenos castigos, y eso también influye en la educación de los hijos. Hasta la fecha, mi hermana y yo estamos muy agradecidos con nuestra mamá.

¿Tienes una hermana nada más? "Sí; no se dedica al medio, es la “millonaria” de la familia. Gracias a Dios, ella no se dedicó a esto, es ingeniera en sistemas.

Tú también ibas a ser ingeniero… "Sí, pero me ganaron la fantasía y los sueños; hoy, la actuación es algo que no cambio por nada. Actuar es contar sueños, y dirigir es crear, entonces, es maravilloso. Mi profesión es soñar, y es un privilegio ser actor y poder contar diferentes personajes; los actores somos privilegiados porque tenemos la oportunidad de crear ese tipo de cosas.

¿Qué proyectos vienen para ti? "Hay dos, tres cositas que están en puerta, pero nunca me ha gustado adelantarme. Soy de esas personas que, hasta que esté pisando el escenario, lo digo. Así es que vamos a esperar a que se concreten los planes y ya me verán por ahí.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!