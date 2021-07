Carlos Espejel perdió por la pandemia ¡dos millones de pesos!

Fue un curso de verano donde Carlos Espejel fue descubierto por un ejecutivo de Televisa, quien le dio su primera oportunidad en la televisión vía el programa Alegrías de mediodía en la década de los 80.

Hoy, 40 años después, el comediante forma a nuevas generaciones del mundo artístico con su propio curso de verano, impartido dentro de su centro de capacitación Expresión. El actor del programa Chiquilladas contó a TVyNovelas detalles de su faceta como maestro, las dificultades que ha enfrentado por la pandemia y cómo las ha sorteado.

Estás activo con un curso presencial y en línea... "Sí. Las industrias del entretenimiento y la educación fueron de las más golpeadas por la pandemia; eso obligó a que en la academia tuviéramos que migrar sí o sí de manera rápida, precisa y veraz al tema digital. De esta forma hemos sobrevivido, hemos ido perfeccionando las clases y entendiendo la dinámica de hacerlo digital. Ya regresamos a nuestro curso estrella, que es el de verano, y lo haremos de las dos maneras: presencial y online. Queremos que los alumnos regresen paulatinamente a las aulas y darles clases de teatro.

¿Cuál es la mayor enseñanza que das a los alumnos? "La disciplina, que trae muchas enseñanzas. Lo que buscamos es que el alumno se enamore del teatro, le guste la literatura, la música, y pueda entender que expresarse está bien. Buscamos que sea un lugar donde los estudiantes se sientan cómodos y pueden bailar, cantar y comenzar a mostrar sus aptitudes artísticas. El teatro da la disciplina teatral y el tema pedagógico y terapéutico.

¿Has pensado dedicarte de lleno a la enseñanza? "Sí; en la medida que me diera tiempo y oportunidad, me gustaría dedicarme más a dar clases de lleno.

¿Qué tanto te ha golpeado la pandemia? "¡Uy, mucho! Fue un tiempo muy difícil, en el que primeramente fallecieron mis padres, tuve que devolver el teatro donde invertí cerca de dos millones de pesos para poder echarlo a andar y llevar producciones y espectáculos a Mérida. Me vi muy mal, tuve que regresarme de Mérida a la Ciudad de México, sin dinero, sin el teatro, sin posibilidad de negocio y sin mis papás... Fue un año muy difícil.

¿Tuviste un punto de quiebre? "Realmente no. He entendido que todo es parte del proceso, no pensé en tirar la toalla. Esto es lo que más me gusta, y me siento muy afortunado de hacer lo que me apasiona y vivir de esto. La vida tiene momentos buenos y otros no tanto.

¿Cuál era tu motivación en momentos tan difíciles? "Mi hijo de nueve años, que necesita ver a su papá fuerte; necesito estar bien para él. Eso y el cariño de mi familia y mi amor propio. No soy un tipo que tenga una autoestima pequeña o me sienta vulnerable tan fácilmente.

¿Te consideras fuerte? "No sé si fuerte, pero apegado a la realidad y consciente de que mis padres tenían que irse en cualquier momento.

¿Sientes que tu vida mejoró en el aspecto personal y profesional? "Sí, creo que va mejorando despacito, paso a pasito. Nada puede estar peor que el año pasado, todo ha sido para arriba.

¿Qué aprendizaje te dejó? "No lo sé todavía. Quizá que así es la vida y que hay que poner siempre la mejor cara ante los buenos y malos momentos.

Culmina con éxito la primera temporada de Tic Tac Toc, ¿cómo viviste la experiencia? "Nos fue muy bien, tuvimos muy buena aceptación, muy buen rating... Ahora vamos por la segunda temporada. Una de las cosas lindas que pasaron fue que hubo una buena química entre todos los compañeros, además del reencuentro con Pierre y otros colegas que conocía de Chiquilladas, como El Pollo. Fue muy agradable el equipo de trabajo, y eso sirvió para logar el resultado que se vio en la pantalla y disfrutó el público.

