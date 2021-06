Carlos Espejel: "El consejo que le doy a los papás es evitar la violencia"

Carlos Espejel es papá de Fausto, de nueve años, y aunque terminó su relación con Paty Azuara, la mamá del pequeño, él siempre ha sido un padre presente.

¿Cuál fue la primera impresión que tuviste cuando supiste que serías papá? "Sí me asusté de momento, fue muy impactante, porque sabes que es una gran responsabilidad, no sabes si estás preparado para darle lo mejor, pero la llegada de Fausto ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida, sin duda.

¿Cómo educas e inculcas valores en Fausto? "Tratando de ser un buen ser humano, una mejor persona. La cultura del esfuerzo es algo que a mí me gusta mucho, el no ser pretencioso, eso es algo que me gustaba mucho de mi papá, su paciencia, constancia, y eso le transmito a Fausto.

¿Qué recuerdo entrañable tienes de tu padre? "Ya en sus últimos momentos de vida, le costaba mucho trabajo caminar, tenía Parkinson del tipo que provoca rigidez más que vibración, entonces, cuando lo ayudaba, lo paraba y hacía que bailara y lo movía, y como él no podía hacer mucho, se ponía un poco nervioso de que lo estaba llevando a una situación más extrema de lo que él podía, pero se moría de la risa. Mi papá era muy simple, muy práctico, no tenía tarjetas de crédito, por ejemplo, tuvo carro un tiempo, luego ya no, como que no se la complicaba tanto.

Platícanos alguna anécdota o momento especial con tu hijo... "Él juega futbol y le gusta ser portero, entonces le ponen unos cañonazos bien fuertes; recientemente le sacaron el aire, y yo sólo viendo, pero pues ni modo, así es. Más chiquito le tiraron un balonazo en la cara que lo tiró de espaldas, pero tuve que quedarme en mi lugar. Otra ocasión, se le raspó la rodilla jugando donde había pasto y arcilla, quedó todo descarapelado”. A mí me impresiona mucho la sangre, pero cuando eres padre, te aguantas para sacar adelante a tu chavito de la crisis.

¿Tienes algún consejo para compartir con los papás del público? "Evitar la violencia, creo que nos han educado con demasiada violencia durante muchos años. Esas frases de “una cachetada a tiempo…”, “más vale una buena a tiempo que…”, a mí no me parece. Y la otra, si tú golpeas a tu hijo, le quitas cierta dignidad, y que el ser humano a quien más quiere, su papá o su mamá, sea quien le quite su dignidad, imagínense, estás rompiendo al chavito y su pensamiento va a ser: “Si quien más me quiere me pega, entonces cualquiera puede hacerlo”.

