Carlos Cuevas: "Nunca voy a decir si Juan Gabriel me tiró el perro"

Carlos Cuevas celebra 45 años de carrera. Siendo muy pequeño, comenzó en concursos de TV organizados por Chabelo, El Tío Gamboín, Gaspar Henaine “Capulina”, Rogelio Moreno, hasta que a los 12 años participó en Siempre en Domingo, y ahí cobró su primer sueldo. Hoy, con 37 discos en su haber, ha retomado actividades profesionales después de dos años y medio en que la pandemia impidió presentaciones artísticas.

“Pero no dejé de trabajar, porque le entramos al streaming, con el programa de YouTube que producen mis hijos, y nos ayudó a generar ingresos, porque no solté a mi gente. Son 25 personas que dependen directamente de mí, y bueno, mi papá decía: ‘Si el pastel es grande, hay que repartir’”, comenta el cantante.

Su papá fue su primer manager, mientras que su mamá lo enseñaba a “bolerear”. Fue hasta los 16 años que Carlos descubrió su vocación y se inscribió en el certamen Valores juveniles, luego a La Voz de El Heraldo y, finalmente, al Festival OTI, donde despuntó al ganar el primer lugar en México y en el mundo con la canción Un bolero.

“No gané en Valores juveniles, pero de ahí don Raúl Velasco escogió a varios cantantes y nos mandaron al rancho de Vicente Fernández para grabar programas especiales; ahí canté con él y me prestó un traje de charro. Al tiempo, Raúl Velasco me dijo que el propio Vicente le dijo: ‘Si vas a apoyar talento nuevo, apoya a Carlos Cuevas; es un artista que se va a quedar toda la vida’. Así que puedo decir, de alguna forma, mi padrino de carrera fue Don Vicente Fernández. Para cuando participé en el OTI Internacional, Fanny Schatz, que era mi representante y una persona muy visionaria, me llevó a la disquera de Nacho Morales para llegar ya con un disco bajo el brazo… De ese álbum vendimos un millón de copias. Fue una época gloriosa en la que llegué a trabajar unas 350 fechas al año. Hoy no podría hacerlo a ese ritmo. Hoy me aviento entre 150 y 200 fechas al año; al menos así estaba antes de la pandemia”.

Te tocó la colita de una época gloriosa de la industria musical... Yo me aventaba las giras de promoción de todas las estaciones de radio, de todos los pueblos, de toda la República Mexicana, Centroamérica e Hispanoamérica; iba y tocaba la puerta, dejaba mi disco... ¡y vámonos! Lo aprendimos de los grandes maestros como José José, Marco Antonio Muñiz, Vicente Fernández, Juan Gabriel....

¿De quién fuiste más amigo? De José José, pero tuve mis épocas muy cercano a Juan Gabriel.

¿Te tiró el perro? ¿Juan Gabriel? Eso no lo voy a decir nunca, pero lo que se ve no se juzga (risas). Yo tenía 15 años, era joven, delgado… pero cada quien que se quede con lo que quiera creer... Yo le decía: “Alberto, déjame estar junto de ti para ver cómo actúas, como te desenvuelves en el escenario…”. Sí estuve en las entrañas de su vida con Jesús Salas, aunque él lo niegue. Sé muchas cosas de don Jesús, “así que, señor, no me diga que no lo conocí ni a usted ni a Juan Gabriel”.

Aunque en su carrera ha cantado a dueto con infinidad de talentos, como Edith Márquez, Río Roma, Lila Downs, Francisco Céspedes, Víctor García y Guadalupe Pineda, dice que le gustaría grabar con Alejandro Fernández, Luis Miguel y Alejandro Sanz, a quien admira sobremanera. “Él es el Mozart de nuestra época”, dice y admite escuchar todo tipo de música, aunque no toda le gusta. “Hay un cuate colombiano: Sebastián Yatra, me parece; su canción Tacones rojos me encanta; la tengo en mis playlist”.

En estos 45 años, también ha incursionado en la actuación en telenovelas y en una película, interpretando a… Carlos Cuevas. “En Si Dios me quita la vida, en María la del Barrio; en una película española canté Un bolero, siendo yo mismo”.

¿Eres una institución? ¿Yo? No, ni me considero. Para que eso pase se necesita más trabajo, más trabajo y sobre todo… el respeto. Ese ya lo tengo, gracias a Dios, el respeto de mis compañeros, que es lo más importante en una carrera como ésta.

¿Has pensado en el retiro? No. Sé que algún día ya no voy a tener facultades tan fuertes como las de hoy, pero si me sigo cuidando, podría llegar a los 80 años, cantando.

¿Cómo te cuidas? Vocalizo todos los días, tomo clases de bel canto todos los miércoles. Sí me echo mis tragos, pero no fumo, no me drogo. Mis épocas de reventón se acabaron desde que me fui a vivir a Cuernavaca.