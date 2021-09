Carlo, hijo de Rogelio Guerra, confía en que los productores se fijen en él

Carlo Guerra, hijo del fallecido actor Rogelio Guerra y Maribel Robles, sigue luchando por conseguir un protagónico en telenovelas. Ha logrado participar en producciones de cine y teatro que le han dado las tablas que necesita, sin dejar de lado las enseñanzas y consejos de su padre, pero aún no le llega el momento de poder demostrar su talento ante un buen protagónico, aunque asegura que nunca se debe dejar de tocar puertas y tener paciencia. Platicamos con él a días de iniciar el rodaje de una película, y además nos dice cómo ha superado la pérdida de su papá.

¿Actualmente qué haces? Sabemos que has tocado muchas puertas... Tocar puertas nunca debe parar, y ahorita justamente se me juntaron tres trabajos gracias a Dios. Uno es un capítulo de Esta historia me suena, en Televisa, como el antagónico; es un personaje homosexual, habrá unos cuantos besos, escenas fuertes, pero lo hice con mucho cariño y profesionalismo.

¿Y qué tal, estos personajes te incomodan? No, para nada, ni lo pensé mucho; como actores, nuestro trabajo es prestarle nuestro cuerpo y nuestra voz al personaje, y no podemos juzgarlos por ninguna razón, ya sea por uso de drogas, por su orientación sexual, por ser buenos o malos.

¿Con quién haces las escenas? Con Guillermo Collard, a quien también le tengo que agradecer por su generosidad al realizar la escena. Hay un triángulo amoroso con Susana Emilia. También a la par estoy en un documental, no puedo comentar mucho, pero sí va para una plataforma muy grande, se estrena en noviembre. Y por otro lado estoy por arrancar la filmación de una película escrita por Fabián Achondo y dirigida por Leopoldo Laborde hijo, se llama Paciente cero, es de un género que me gusta mucho, de zombis.

Sin trabajo, y sabemos que tu papá (Rogelio Guerra) tampoco dejó dinero, ¿cómo le hicieron con tu mamá y hermano? Tenía unos ahorros, mi mamá y mi hermano igual, y digo, fácil no ha sido, afortunadamente nosotros pudimos librarla. ¿Tocaste puertas con productores o televisoras? Siempre me han tratado bien, me han abierto las puertas y me han atendido, cosa que les agradezco mucho. Cuando hay oportunidad me invitan a hacer castings, aunque me gustaría que se aventuraran más a encontrar un buen actor, y después tratar de caracterizarlo de la manera que a ellos más les convenga.

¿Tu papá qué consejos te dio en tus retos como actor? Mi papá siempre estaba abierto a cualquier duda, no se metía como a querer dirigirme, simplemente se esperaba a que yo lo buscara, eso le agradezco mucho, porque me daba mi espacio y respetaba mi trabajo. Cuando ya me tocaba alguna escena dramática medio complicada y difícil, sí me acercaba y gustoso me ayudaba con toda la experiencia que tenía.

¿Cómo han vivido la ausencia de tu papá? Voy a decir que bien, porque hemos tenido nuestros procesos de luto juntos, como familia, y hemos evolucionado de buena manera; obviamente es una cicatriz que no se va a borrar nunca, pero ya lo asimilamos, estoy muy orgulloso de su apellido, de tener sus genes.

¿Te gustaría que tu mamá rehiciera su vida? Sí, mi mamá está muy joven, puede conocer a alguien y rehacer su vida si es que ella así lo quiere.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!