Carla Estrada revela si tuvo romance con William Levy y por qué surgió el rumor

En el medio existen muchos rumores que se convierten en leyendas urbanas a través de la historia y mucho se habla de romances entre productores y actores, como señalaron a Carla Estrada y William Levy.

En entrevista con Matilde Obregón, la productora fue sincera y clara al negar que tuvo romance con el actor de origen cubano.

La periodista le dijo: "Dicen que te cautiva y que terminas andando con William Levy"... A lo que Carla respondió: "Dicen, ¡no! Lo dice una señora que tenía un conflicto con su señor y para molestar con dejar mal a William me mete a mí en el asunto, pero dime quién te lo dijo y cuál es su historia y qué tanto le puedes creer a esa persona, no me parece interesante".

"Afortunadamente esa señora me habló, me ofreció una disculpa", dijo Carla Estrada en referencia a Niurka Marcos, quien fue la que desató el rumor.

Así que Carla Estrada declaró que NO fue pareja de William Levy: "No, y si hubiera sido que sí, no tengo por qué esconderlo, porque no tengo por qué decir que no algo que es mi vida, y así como te digo que mi coche era chiquito y yo era pobre, pues así sería".

Mira sus declaraciones en el minuto 40 del video:

Carla Estrada contó que descubrió a William de entre una enorme pila de DVD's con castings de actores, que por accidente puso en su televisión cuando le instalaban el aparato en su casa. "Cuando comencé a hacer Pasión lo recordé, él trabajaba para Venevisión... Hizo la prueba, se quedó en la novela".

Después recordó que para 'Sortilegio', William Levy hizo prueba con Jacky Bracamontes, y de inmediato decidió que ellos serían los protagonistas. "Es la pareja con más clic que he visto en mi vida, fue único e irrepetible, en mi carrera profesional, no recuerdo una pareja tan pareja como ellos", admitió Carla.

¿Cuándo dijo Niurka que Carla tuvo romance con William?

Ocurrió hace varios años, cuando la cubana defendió a Juan Osorio y embarró a William Levy, a quien señaló de haber andado con Carla Estrada y que ella fue así que lo trajo a Televisa. Mira el video de Niurka:

