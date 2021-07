¡Canta peor! Bella de la Vega y su peculiar parecido con Jolette

Ricardo Casares salió del reality de 'Venga la alegría' y Bella De la Vega continuó pese a no cantar en lo absoluto, y sigue sorprendiendo por aparecer en televisión y decir "yo quiero cantar".

Así lo expresó este martes 20 de julio cuando presentó la canción de Flans 'Me he enamorado de un fan', con un concepto visual donde presumió sus dotes en la danza. "Soy bailarina de ballet. Obviamente no soy cantante, pero quiero cantar, voy a cantar", dijo.

La viuda de José Ángel García, papá de Gael García, ya es todo un personaje dentro de 'Quiero cantar', y provoca un fenómeno que es inevitable comparar con el que logró Jolette en 'La Academia'.

Los jueces se lo dicen. Horacio Villalobos reiteró: "Por supuesto que no cantas nada, es evidente", mientras Mario Lafontain anotó: "No es lo tuyo cantar. No me gustó, pero aplaudo que tengas la valentía de salir a hacerlo".

Pero en redes sociales la opinión se divide. Algunos quieren a Bella De la Vega fuera, mientras otros la apoyan porque consideran que la humillan y tratan mal, pese a que Laura G o Anette Cuburu cantan igual de mal.

"Nomás de puro coraje voy a bajar la aplicación y votaré con buena calificación por Bella, porque no son parejos los jueces", escribió alguien. "Me encantó!!obvio no es cantante y es un juego. Relájense con bella de la Vega", dice la gente, prueba de que Bella de la Vega está logrando un fenómeno similar al que ocurrió con Jolette en 'La Academia', quien gozaba del apoyo del público solo por su personalidad y no por su voz.

Se nota la intención de replicar lo que pasó con Jolette. Incluso Bella De la Vega ya cantó '¿A quién le importa?', canción que la jalisciense interpretó también en 'La Academia'.

En aquel reality, Lola Cortés le pedía al público no votar por Jolette, quien logró llegar casi a la final sin saber cantar y con descripciones como la que le hizo Arturo López Gavito: "Eres lo peor de 'La Academia'".

Bella de la Vega cantó esa misma canción, pero a diferencia de Jolette, tiene la humildad de recibir y escuchar las críticas. De hecho, Horacio Villalobos mencionó que no era su intención generar batallas como las de Lolita con Jolette.

"Yo no quiero establecer un Lolita Cortés-Jolette contigo, no me interesa, yo vengo de otro lugar. Entiendo tu personalidad, y por el esfuerzo que hiciste te voy a dar la mejor calificación que te he dado y me estoy viendo 'barquísimo', 5".

