Canelo Álvarez: De niño vago y pecoso a campeón con estatua en Juanacatlán

Santos Saúl “El Canelo” Álvarez ya tiene su estatua en su natal, Juanacatlán, Jalisco. Esto como parte de la celebración por el 124 aniversario de la fundación de dicha ciudad. Ayer alrededor de las 18:00 se develó la escultura de bronce del hijo predilecto de ese municipio.

El Canelo, en su discurso, le dedicó la distinción primero a su familia pero también a la gente de Juanacatlán:

"(La estatua) Me hace sentir muy orgulloso, gracias mi familia que siempre esta apoyándome, a mis hermanos, mi esposa, mi abuela que aneas puede y esta aquí", dijo el que es hoy el mejor boxeador mexicano.

"Yo estuve como ustedes en Juanacatlán pero con muchos sueños de salir adelante y sacar a mi familia adelante y si yo salí, ustedes también pueden... con muchos sacrificios pero vale la pena".

Anualmente el municipio realiza una sesión solemne en su aniversario, para homenajear juanacatlenses destacados y en esta ocasión fue reconocido el campeón mundial de boxeo.

La obra es de Sigifredo Islas y está ubicada en el malecón de Juanacatlán; tiene un peso de una tonelada, es de bronce y mide dos metros con 30 centímetros.

El escultor, Sigfredo Islas

"Yo soñé --dijo el Canelo --con ser campeón mundial pero logré mucho más que que eso... nunca soñé lo que ahora me está pasando.

"Gracias a mi hermano por un dia enseñarme unos guantes de box que es lo que ma ha cambiado la vida".

La estatua está instalada sobre un basamento de un metro y 40 centímetros

"Me da mucho orgullo que me vean que salir adelante... ese niño pecosito que andaba en chinga de vago y ahora ha logrado muchas cosas gracias a la dedicación que le he puesto, a las ganas y la dedicación que le he puesto a mi deporte".