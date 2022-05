Cancelan obra con Silvia Pinal tras escandalosos audios del productor

Después de la controversia que ocasionó el regreso de Silvia Pinal a los escenarios teatrales con la obra 'Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!', la producción comandada por Iván Cochegrus anunció el fin de la temporada.

A través de un comunicado, confirmaron que la obra se cancela:

"Después de haber atravesado por una severa campaña de rumores, desprestigios y hasta una extorsión y tras haber iniciado su temporada el pasado domingo 8 de mayo, el productor Iván Cochegrus tomó la decisión de concluir la temporada de Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! El musical, para llevar a cabo una reestructuración en su historia, transformándose en Caperucita, el musical".

La producción manifiesta que "esperan reencontrarse pronto con la familia y con la actriz", y aseguran que el productor "agradece a la familia Pinal, en especial a sus hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, la confianza y disposición aportadas, para que la señora Silvia Pinal viviera esta experiencia, con la que felizmente debutó en el teatro musical infantil"



Audios delataron comentarios del productor contra elenco y la Dinastía Pinal.

Desde la semana pasada, el programa De primera mano presentó una serie de audios donde se escucha la voz de Iván Cochegrus, el productor de la obra 'Caperucita, qué onda con tu abuelita', donde Silvia Pinal volvió a los escenarios.

En los audios presentados por Gustavo Adolfo Infante, se escucha al productor, quien dice homenajear a la diva con la puesta en escena, hablar pestes de la Dinastía Pinal, presume haber "puesto en su lugar" a Stephanie Salas, comparte sus sospechas de que Luis Enrique tendría una amante, y además, dice estar harto de Norma Lazareno y MaryPaz Banquells.

Iván dice: "La prensa me va a comer, necesito que vaya Luis Enrique, él me dijo 'Tú no hagas caso, mira... nosotros sabemos que está bien cuidada, tú tranquilo', pero por otro lado MaryPaz (Banquells) me dijo que es la chismosita que supuestamente todo el rollo es porque quiere responsabilizarlos. Si algo sale mal, también Luis Enrique y Alejandra fueron. Es ca*** eh".

Al referirse de Sylvia Pasquel, comentó: "Entonces yo me puse a pensar, no que somos muy amigos y que estaba de mi lado, pero todo es por Stephanie (Salas), dice que no la mueve, pero sí la mueve".

"Estoy dispuesto a poner la obra nada más los domingos, con tal de que la haga la señora; porque estoy harto de Norma (Lazareno), estoy harto de MaryPaz", dijo el productor sobre las actrices que compartían escena con él. "No, ¡está cabrón! Pero sí, pues la puso ahí Sylvita (refiriéndose a MaryPaz) para que le pasara todo el chisme. Le voy a dar un castigo a MaryPaz, el estreno de prensa lo va a dar María Rebeca".