Cancelan a Franco Escamilla por defender el chiste de Platanito de Debanhi

Franco Escamilla está ahora en el ojo de un huracán debido a sus comentarios respecto al chiste que hizo Platanito sobre Debanhi Escobar, la mujer que fue víctima de un feminicidio y cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna.

Escamilla declaró que a pesar de que el chiste fue ofensivo para la familia y de mal gusto, no se puede culpar a Platanito de que por culpa de ese chiste existan personas que cometan asesinatos.

"El humor refleja la vida, no al revés", sentenció Escamilla.

Ayer, Platanito habló sobre el chiste y aceptó que es ofensivo y de mal gusto y que no debió haberlo dicho.

Ahora Franco Escamilla señala lo mismo: "Claro que es ofensivo para la familia de la muchacha pero no podemos decir 'ya nadie va a hacer chistes de nada porque luego vayan a hacer que pasen esas cosas".

La reflexión de Escamilla provocó la reacción en Twitter, donde se le acusó de que su comentario es un reflejo del "machismo que intenta justificar el chiste de Platanito".

"Es cierto que no podemos censurar solo porque no nos guste o nos parezca ofensivo. Pero lo que dice es pasarse de simplista. Nadie es feminicida x un chiste pero esta "comedia" normaliza y exenta estas actitudes. No las provocan pero las toleran e instrumentalizan", dice uno de los mensajes que tundieron a Franco.

Escamilla comenzó su reflexión cuando se le preguntó por qué pensaba que el chiste de Platanito había provocado tantas críticas.

"Honestamente, porque es mucho mas fácil echarle la culpa a un comediante. Hay gente que de corazón cree que por un chiste, estas personas dice; 'sí es cierto, voy a ir a golpear a una mujer'. No señor, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral que no podemos entender y que van a hacer sus pendejadas existan estos chistes o no".

Otro de los mensajes que respondieron al comediante dice: "Franco Escamilla es un boomer estúpido que hace chistes sobre las esposas y las suegras. Verdaderamente piensa que hacer chistes sobre feminicidios no normaliza el morbo sobre los mismos. Ya que se acaben los “comediantes” boomers".

Franco Escamilla, por su parte, remató su comentario con la frase: "No señores, los comediantes no provocamos las desgracias".