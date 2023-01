Camilo y Evaluna responden tras ser condenados por criar a Índigo como un ser sin género

El pasado mes de abril, Camilo y Evaluna se convirtieron en padres de la pequeña Índigo; los ojos de todos los fans están puestos sobre la manera en cómo educarán a su hija, y las revelaciones que hicieron del proceso han llamado la atención de propios y ajenos, pues se había entendido que criarían a la bebé como una persona no binaria, lo que significa que no sería ni hombre ni mujer hasta que así lo decidiera por sí misma.

En meses pasados, la pareja ya había platicado cómo sería el desarrollo social de la bebé, eligiendo para eso un nombre neutro como Índigo, y no caer así en tecnicismos de género. Para los fans, el hecho que un bebé no se encasillara desde el comienzo ha sido positivo, pues esto representa una amplia libertad; sin embargo, TVyNovelas habló con Ximena Carranza, una reconocida pedagoga que pudo explicarnos de manera más amplia si esto que harán los padres de Índigo será positivo para ella cuando crezca.

¿Es válido educar a un hijo como no binario desde el nacimiento? Siempre es muy importante el acercamiento del cuidador o padres con el bebé, porque obviamente serán ellos los que pongan las bases de su educación, de su desarrollo, y serán cercanos a cada etapa que pase. Sin duda, las bases que tengan los bebés tendrán que ser también de alguna manera aceptadas por la sociedad, porque si no es así, más que apoyar a la pequeña, la podrían impactar.

¿Impactar negativamente? Sí, lo que podría hacer que no se desarrolle de manera óptima.

¿Una niña cuándo se da cuenta de que es niña? Desde que empieza el autoconocimiento; literal, desde la primera infancia, en experimentar, en lo que ven, en lo que tienen cerca... Cuando los niños empiezan a experimentar su anatomía, preguntan por qué el ombligo, por qué sus genitales, ahí es cuando se empiezan a identificar como niño o como niña.

Si yo nunca ayudo a mi hija a identificar si es niño o niña, ¿qué podría pasar? Hablando como pedagoga, la estructura de la educación a veces no está lista para hablar de algo que no está definido. Ese sería un impacto social, la niña podría no identificarse de manera social a un grupo en la escuela; cuando vaya a clases llevará Anatomía, y también ahí tendrá que identificarse, pero si en casa no pasa lo mismo, podría ser confuso. No identificarse también podría afectar la autoestima de la niña, porque si uno no detalla la manera en que se define, en sus habilidades y gustos, será más complicado para la pequeña.

CAMILO Y EVALUNA EMITIERON UN COMUNICADO PARA RESPONDER A LA POLÉMICA:

En el texto compartido en sus redes sociales, los cantantes aclararon la situación: “Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria. Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías".

Además mostraron empatía por personas de la comunidad LGBTQ+ que realmente enfrentan esta situación: "Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc... Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse por ejemplo las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera seña para lanzarlas”.

