Camilo nos cuenta en exclusiva que salió bueno para lavar platos y cambiar pañales

Haber llenado una Arena Ciudad de México y tener a 20 mil personas coreando sus temas en su reciente visita a nuestro país no le quita la humildad a Camilo. Por el contrario, el cantante se define como un hombre común y corriente que, a sus 28 años, disfruta hacer las labores domésticas con su esposa, Evaluna, hija de Ricardo Montaner.

El colombiano vino a presentar su más reciente álbum, De adentro pa afuera, en las instalaciones de su compañía discográfica, donde aprovechó para contarnos el significado que tiene este lanzamiento en su ascendente carrera musical.

“Yo desconfío de todo lo que no viene de adentro. Es más, yo prefiero las cosas malucas, raras y hasta negativas, pero que vengan de adentro de la persona. O sea, el viaje hacia dentro es el primer viaje que debemos hacer”, dijo el intérprete que llegó con guitarra en mano, los ojos pintados de verde y la simpatía que lo caracteriza.

APRENDE DE LOS MÚSICOS MEXICANOS

El tercer disco de estudio que hoy comparte con todos sus seguidores tuvo origen en un lapso que comprendió la pandemia y el nacimiento de su primogénita: Índigo.

“De adentro pa afuera habla de ese viaje gigante que hace uno en la vida, y habla de un corazón que se hace el sordo; yo acabo de vivir uno de los momentos más herméticos de mi vida, donde me encerré en mi casa a ver a mi hija, Índigo, y a darle luz a este disco. Es un álbum con muchas colaboraciones de otros artistas, y aún no creo que estén compartiendo conmigo. Estoy feliz y orgulloso porque puedo expresar a través de la música todos los colores y quién soy”, afirmó.

Camilo, en medio de un éxito que lo sigue sorprendiendo, quiso compartir con sus padres la calidez con la que fue recibido en México, ya que los trajo por primera vez, y hasta tacos al pastor les dio a probar. Su mujer, Evaluna Montaner, también se sumó a la gira y hasta interpretó con él tres canciones en el show que ofreció hace unos días en un recinto de espectáculos ubicado en Azcapotzalco. Fiel admirador del estilo y la música de José Alfredo Jiménez, admite que aprende de nuestros expositores, con los que ha hecho colaboraciones. Christian Nodal y Grupo Firme le dejaron una lección que repite una y otra vez para no olvidar el mensaje.

“Es un privilegio estar sentado con ellos en un estudio, es una clase magistral de un género que me fascina”, cuenta.

“HAGO CAFÉ A LAS 5:30 DE LA MAÑANA”

Convertido en un astro de la música, Camilo Echeverry, nacido en Medellín, asegura que puertas adentro de su casa es un hombre genuino y sin máscaras. “Yo procuro ser la misma vaina afuera de la casa y adentro. Soy honesto en todo lo que hago, sin embargo, uno elige qué compartir, es por eso que quizá los momentos en los que uno está de mal humor no caben en los reels o en los tiktoks, pero procuro que lo que muestro sea honesto y un reflejo de lo que soy, como el Camilo que hace el café a las 5:30 a.m., o el que lava los platos. No he tenido que ir disfrazándome o haciendo un personaje, porque la gente ha sido muy generosa conmigo”.

Aunque muchos jóvenes de su edad podrían haber perdido el piso con todo lo que los rodea, el colombiano manifiesta: “Todos tenemos ego, yo también lo tengo, pero vivo el aquí y el ahora. Mi ambición la tengo controlada, no estoy pensando en el próximo disco que haré, sino disfrutando el camino de este que es parte de mi presente”.

La paternidad ha sido una bendición, y desde que nació su hija ha tratado de involucrarse en todo el proceso de la crianza junto a su esposa.

“Decir que yo le ayudo a Evaluna con el bebé me parece injusto, porque eso es una responsabilidad de los dos, no es 50 y 50, sino cien y cien. Como Evaluna es madre lactante, tiene un gran trabajo a la hora de alimentar a la bebé, por eso mi respeto y mis reverencias a todas las mamás. Pero yo trato de que mi trabajo sea a tiempo completo; cuando estoy en la casa, todos los pañales los cambio yo, soy quien baña a Indi, le lleno su tinita, le coloco burbujitas y le pongo el patito que a ella le gusta. Yo sí creo que soy un buen papá, no tanto como el mío, pero sí soy bueno”.

