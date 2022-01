Camila Rivas, de ‘Una familia de diez’, pide a los Reyes Magos que se acabe la pandemia

Camila Rivas tuvo un año de mucho trabajo en 2021. Además de su personaje de Victoria en ‘Una familia de diez’, comenzó un proyecto musical y se participó en ‘Dream Barbie’, serie de cuatro episodios documentales en los que se muestra la historia de éxito de cuatro mujeres, entre ellas la gimnasta mexicana Alexa Moreno.



“Grabamos cuatro cápsulas en las que ayudamos a cuatro niñas que quieren cumplir sus sueños. Con el ejemplo que mostramos en cada cápsula, el mensaje es que todo es posible”, cuenta Camila.

Para empezar 2022, la actriz de 16 años se prepara para una nueva temporada de ‘Una familia de diez’ pero antes se da tiempo para cumplir con la tradición de escribir su carta de peticiones a los Tres Reyes Magos.

“A mi me gustan mucho las historias románticas, ya sea en películas o en libros. Y lo primero que le pedì a los Reyes Magos es un libro que se llama ‘Nosotros en la luna’. De verdad soy muy fan de lo romántico”.

Camila tiene la esperanza de que también le cumplan otras tres peticiones: plantas para adornar su cuarto, acuarelas y un peluche de cerdito.

Aunque entiende que a veces los Reyes Magos no traen lo que uno les pide. “Algo que siempre he querido y no me trajeron es una de esas máquinas para hacer chicles; pero no pierdo la esperanza de que algún día me lo traigan”, dice.

La carta de Camila, además, incluye un deseo que no se refiere a juguetes ni a cosas materiales.

“Quisiera que se acabe la pandemia y poder vivir como antes. No solamente es un deseo para mi familia sino para todas las personas. Quisiera que podamos vivir sin miedo, que ya no perdamos familiares y que todo sea normal”.



Camila Rivas agrega dos deseos fundamentales: “Que todos tengamos salud y trabajo”.