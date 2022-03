Calibre 50 presenta a su nuevo vocalista: Era mesero y vendía hamburguesas

A principio de este año, Edén Muñoz sorprendió a propios y extraños con el anuncio de que dejaba de ser líder de Calibre 50, luego de meses de especulaciones sobre su salida. Sus palabras fueron: “Yo creo que la vida así es y de repente los ciclos se cierran”, poniendo fin a cualquier especulación. La semana pasada la agrupación sinaloense realizó la presentación oficial en Guadalajara, Jalisco, de su reemplazo: Tony Martínez, un joven de 20 años originario de Monterrey, Nuevo León. TVyNovelas platicó en exclusiva con la agrupación y nos dieron todos los pormenores.

Tony, ¿cómo te sientes de integrarte a Calibre 50?

¡Muy emocionado!, la mera verdad.

¿Estás listo para las comparaciones?

Nadie viene a copiar a nadie. La agrupación y la empresa buscó otro tipo de voz, y creo que con eso queda claro: ¡querían algo diferente!

¿Cómo recibiste la noticia?

Yo estaba con mi familia bromeando a ver si me hablaban, y el productor de Calibre 50 me marcó y ¡yo no me la creía!, porque llegaron más de seis mil videos de audiciones y me dijo que tenía que viajar a Mazatlán al día siguiente.

¿Qué tal te recibieron tus nuevos compañeros?

¡Excelente! Son unas grandes personas, al igual que todos los que están en la compañía. ¡Todavía no se me quita la emoción!

¿Tocas algún instrumento?

La guitarra. Me dijeron que quizá tenga que tocar el acordeón. La mera verdad, no le sé, pero puedo aprender. Todos tenemos la capacidad, y sé que puedo.

El público espera mucho de ti…

Lo sé, y por eso me estoy preparando. Ya les dije a mis compañeros que me regañen cuando haga algo mal. Quiero estar a la altura, permanecer y llevar a la agrupación más arriba de donde está ahora.

¿A qué te dedicabas antes?

Fui de todo: parrillero de chiquito, trabajé de los ocho a los 12 años en un puesto de hamburguesas en Nuevo León... Limpiaba mesas, fui mesero, de todo. Luego me fui a unas enchiladas. ¡Sé cocinar muy bien! Después me enfoqué más en la música, pensé que esto podría ser lo mío, ¡y aquí estoy! Muchos quieren ser diamantes pero pocos se dejan pulir, y yo quiero que me pulan.

¿Cómo descubriste que cantabas?

Yo no sabía. Desde los 15 años comencé por hobby, vi que le gustaba a la gente que me escuchaba y no quité el dedo del renglón.

¿Estás preparado para el éxito?

No, pero me iré moldeando y adaptando en el camino.

