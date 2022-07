¡Bueno para los trancazos! Hijo de Cepillín confirma que "no se dejaba de nadie"

Ricardo González “Cepillín” partió físicamente el 8 de marzo de 2021, pero su recuerdo es el legado que atesora su familia, especialmente su hijo Ricardo que, siguiendo sus pasos en los escenarios, cosecha también los frutos del inmortal Payasito de la tele. En entrevista, Ricardo Jr. habla, entre otras cosas, del supuesto escándalo protagonizado por su padre, en el que presuntamente golpeó al comediante y productor Oscar Burgos, propinándole un puñetazo en el rostro y echándolo de su casa. Éste último asegura que don Ricardo lo enfrentó con algo más.

Hace unos días trascendió que tu padre golpeó a un productor... Sí, lo vi. Creo que le dio cosita a Oscar Burgos, porque me llamó enseguida de que dio la declaración. En efecto, mi papá era una persona que no se dejaba de nadie. Voy a decirles esto porque lo reveló Oscar: ese día él estaba mal. Yo no estaba en el lugar y fue algo que me contó mi papá con lujo de detalles.

¿Qué pasó? Óscar llegó en mal estado a la casa de mi papá; no se puso borracho ahí, él llegó mal y él mismo dijo que llegó drogado. Yo ni siquiera sabía que en ese entonces le entraba a las drogas; además, en no era usual andar contando eso, todo era muy privado. Bueno, Burgos se puso irrespetuoso y mi papá lo sacó de su casa.

¿Amablemente o le metió un arrastrón? Mi papá no era Andrés García, jamás anduvo con pistola, pero sí era buenísimo para los trancazos; era exageradamente bueno, tenía muy buen punch. Desconozco si tomó clases de box, pero sí era una cosa bárbara; él podía noquear con facilidad a alguien.

¿Entonces tuvo más peleas? Sí; alguna vez un tipo acosó a mi mamá en un restaurante bar, y aunque sabían que ella iba acompañada por mi papá, a este cuate le valió y descaradamente le aventó los chones a mi mamá.

¿Qué hizo tu papá? Reventó a tres, imagínense. ¡Los noqueó!

Las personas amables o nobles no permiten este tipo de injusticias, ¿cierto? Tal cual, mi papá era una persona enemiga de las injusticias; eso era maquillado y desmaquillado. Alguna vez le preguntaron: “¿Cuál es la diferencia entre “Cepillín” y Ricardo González?”, y él les dijo que sólo era el maquillaje.

O sea que alguna vez dio moquetazos con maquillaje... (Suelta una carcajada) ¡Sí, obvio sí! Una vez lo empezaron a molestar maquillado, y él obviamente se empezó a enojar y a contestar. De pronto le gritaron: “¡’Cepillín’, tranquilo! Anda maquillado, no se enoje”. Y mi papá contestó: “¡No, espérame! En lo que me desmaquillo ¡ya me enfrié!”.

¡Claro! Ese asunto había que resolverlo ya... Sí, tal cual. Obviamente no iba a pedir las toallitas húmedas para desmaquillarse. Si él veía que algo no era justo, reaccionaba al momento; así nos educó a nosotros: a respetar y ser respetados. Siempre hemos sido unidos, pero al momento que ya no está mi papá sólo nos queda el legado, y nos preocupa mucho mi mamá para que no se sienta sola. Ahora vivimos en Metepec. En cuestión laboral hicimos un cambio: mis hijos tienen 18 y 15 años, y se integran de lleno al legado de mi papá; firmamos contrato con nueva disquera y tenemos versiones nuevas de los éxitos con material nuevo que está padrísimo. Hay un tema llamado Abuelito que, tal cual, mis hijos le cantan a su abuelo, y el video son puras fotos.

Siguen sacando temas nuevos, ¿no? Sacamos una versión de El juego del calamar, pero no se asusten, no es la de la serie, así que pueden estar tranquilos. También hay otros temas nuevos, pues es algo complicado para nosotros mantener vigente la imagen de “Cepillín”. Hablo de que nos lo preguntábamos todavía vivo mi papá, por ahora tenemos 15 millones en YouTube y poco más de 12 millones en TikTok. Gracias a Dios, al mes estamos generando más de 40 mil reproducciones, y eso nos tiene muy contentos.

Óscar Burgos fue quien destapó episodio violento con Cepillín.

Tras la muerte de César San Miguel, integrante de Witchy Band Monterrey, el intérprete del Perro Guarumo arreglaba los problemas que había con la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para resolver el pago a la viuda, por lo que visitó a Ricardo González.

“Él, buen cuate, como siempre, me recibió en su casa. Serían como las tres de la tarde, comenzamos a cotorrear... A las 10 de la noche llegaron unos toreros, amigos de él; yo había empezado a agarrar la jarra, tomaba mucho y empezaba a ca… Ese día no fue la excepción y no sé qué tantas pen… dije, pero Ricardo ya estaba hasta la madre de mí. “Como a las doce de la noche empezó a contar anécdotas; quizás era mi alcoholismo, pero sentí que era muy ‘Yo, yo, yo...’. A Ricardo le gustaba mucho hablar, y le dije: ‘¡Ya, puro yo, no ma..!.’ Y él me dijo: ‘¿Por qué me dice no ma... en mi casa? Me callas’. Al final le menté la madre”. De repente no sé cómo estaba en el patio, llegó el jardinero y me dijo: ‘¡Váyase! Ya tengo las llaves de su carro puestas, está encendido. ¡Corra! El señor fue por una pistola’. Que salgo, que me subo al carro, ¡y a la chin...!”. Diez años después se encontró a Cepillín en un evento con sus dos hijos, bromeó con Óscar y le dijo que todo estaba bien. “Luego vino la pandemia, se armó el pleitazo con Karla Luna y Karla Panini, y estábamos en todos los noticieros de espectáculos. Entonces vi que en la televisión salió Ricardo hablando de mí, que soy un buen hombre, “No se vale que lo estén atacando”, y me defendió a nivel nacional. Le marqué y me empezó a decir cosas tan bonitas... Lloré porque ya no está; quisiera abrazarlo y darle las gracias por los consejos que siempre me dio. En su momento lo hice, y antes de que muriera le hablé, lo vi en persona, lo abracé y le dije cuanto lo quería. Me dio bonitos consejos cuando le agradecí por haberme defendido. Siempre lo voy a recordar con mucho cariño”, comentó en su blog.