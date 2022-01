"Buenas bueeenas": Chikybombom está en depresión y pese a ello disfruta su éxito

Es un torbellino. Su personalidad es avasallante e irradia alegría. Apenas se enciende la cámara para comenzar la entrevista, suelta una sonrisa pícara y dice: “Buenos días no; se dice: “Buenas, bueeenas”, y ríe. Es Lissette Eduardo Cleto, la nueva estrella de las redes sociales conocida como Chikybombom, y tendencia gracias a su video Tengo la personalidad, en el que mueve sensualmente brazos y caderas.

Quien tenga TikTok no negará que ha tarareado la contagiosa canción que, aunque tiene varios años de existencia, se convirtió en un boom en la citada red. Sus pregonadas felicidad y autoestima son un escudo para batallar contra los grandes obstáculos que ha enfrentado: emigró muy pequeña de su natal República Dominicana a Nueva York, sufrió con su madrastra, pensó en el suicidio y batalla cotidianamente contra la depresión. Sumergida en la tristeza, un día sacó fuerzas y convirtió su viral “Me lo merezco sí, tengo la personalidad” en su grito de guerra. Actualmente confiesa levantarse todos los días batallando para no abrirle paso a la depresión. En exclusiva, Chikybombom nos abre su corazón.

¿Cómo amaneciste hoy? ¡Más positiva que la prueba de COVID, mi amor!

¿Con la autoestima en el piso? En el piso de la torre más alta del mundo.

Cerraste con grandes éxitos el 2021, ¿cómo está tu agenda para este año? Tengo muchísimos proyectos, varias propuestas que me han llegado, pero en lo personal, no soy yo quien guía mi vida; mi vida la guía papá Dios, yo simplemente fluyo con lo que viene y lo que Dios trae para mi vida, ¿por qué? Porque nosotros a veces tenemos planes, pero Dios tiene otros diferentes para nosotros, y a mí me ha funcionado de esa forma; no planifico nada y acepto las cosas que vienen con el peso que vengan. ¡Miaaau, me siento “espectacularss” hoy! (risas).

Entonces, ¿tú crees que todo lo que te ha pasado en la vida ha sido voluntad de Dios? Así es, mi amor. Yo no planeo absolutamente nada; a mí hasta lo malo me sale bien.

¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? Espectacular, me siento muy bien.

¿Te consideras una mujer fuerte? Me siento una mujer muy fuerte y multiplicada por siete. Las cosas que me han pasado, todo lo que he vivido y sufrido, siempre he tenido la habilidad y la bendición de Dios de poder levantarme; muy pocas personas la tienen o han desarrollado ese poder.

Entre tantas situaciones difíciles, ¿cuál ha sido la que más te ha costado superar? Ser madre soltera me ha costado mucho superarlo, y lidiar con la depresión, el tener que despertarme y enfrentarme a un mundo que no tengo ganas en ese momento de enfrentarme. Tener que ser mamá sin el ánimo de ser mamá; tener que salir en redes sociales a sacarle una sonrisa a las personas sin tener el ánimo; ayudar a miles de personas, necesitando yo misma una ayuda. Todo esto ha sido muy difícil para mí, y lograr hacerlo me hace sumamente poderosa.

¿Sufres de depresión o es prueba superada? La depresión es una enfermedad que viene y va; tú la puedes vencer, pero ella te toca la puerta cuando le da su gana. Ahora, tú debes tener la “guasacaca” (expresión dominicana) para pelear por tu felicidad y salud mental, eso es lo que hago yo. Con toda la “guasacaca” y felicidad que tengo, lucho todos los días de mi vida por no abrirle las puertas a la depresión, porque ella no te avisa.

¿Recientemente te has levantado sin ánimo de nada? No siempre mi vida es de “buenas bueeenas”. El sábado y domingo pasado fueron días muy difíciles en mi vida; tuve mucho temor y pensé que no era posible, que iba a caer de nuevo en lo que yo estaba con el “buenas bueeenas”. Esa frase tiene mucho poder, pero yo estaba en mi peor momento, en el fondo de mi vida con el “buenas bueeenas”, y ahí decidí luchar. Me levanté desanimada, no tenía motivación de hacer nada... Tenía ganas de tomar un vuelo, alejarme de todo y desaparecer, pero a la vez me analicé, porque ya le conozco los pies y la cabeza a esta desgracia y voy a pelear. Busqué la forma de cambiar ese estado de ánimo, me puse “espectacularss”, salí de mi casa, compartí con mi hijo, y eso cambió. Nosotros tenemos el poder de cambiar ese estado de ánimo; es normal amanecer un día triste, pero tú tienes el poder de cambiarlo, siempre y cuando tú quieras.

¿Qué te pasó que te pusiste así? Nada. El diablo atacando, porque él no duerme. Yo tengo una vida espectacular, llena de salud; para mí ha sido una bendición que la COVID y tanta vaina que está dando no me ha dado. El 2021 fue un año exitoso, y este 2022 será más exitoso todavía, pero la depresión no avisa; eso no tiene que ver con que si eres famosa, exitosa, si tienes la autoestima alta... la depresión te da, y ya.

Eres famosa desde hace muchos años, pero tu nombre resonó con fuerza hace dos… ¿Qué ocurrió? Sí, fue una bendición de Dios, porque yo estaba en el fondo del mar. Un día me dije a mí misma: “Estoy cansada de estar acostada haciendo lagañas, cansada de la terapia, cansada de tanto medicamento...”, y descubrí que mi propia medicina era yo. Cuando descubrí eso, me burlo del sistema. Ahora le digo a la depresión: “Te quise”.

¿Se puede decir que TikTok fue tu salvavidas? Total, fue una de mis mayores medicinas, me sirvió de mucho.

Emigraste muy pequeña en busca de un futuro, ¿cómo es tu historia? Salí a muy corta edad de mi natal República Dominicana, me mudé a Nueva York y tuve una vida muy interesante. Viví mucho tiempo con una madrastra y sufrí hasta lo que no se sufre. Han sido experiencias inolvidables y muy necesarias; cada caída en mi vida ha sido necesaria para hacer la mujer que hoy soy, porque a veces nos quejamos por circunstancias de la vida, ignorando que son aprendizajes y que son necesarias para convertirte en la mejor persona que eres. ¡Y soy yo la invencible, la que todo lo puede!

¿Siempre soñaste ser artista? Desde pequeña esta ha sido mi personalidad, aquí no hay personajes, soy así desde el vientre de mi madre. Siempre supe que yo sería algo dentro del mundo artístico, porque siempre he estado en actividades de shows y talento. El nombre de la Chikybombom surgió cuando yo estaba en la escuela, tenía como 15 años; siempre he tenido una personalidad arrolladora y segura de mí misma. Hace poco fuiste a República Dominicana y te encontraste con muchos niños, fue un furor…

¿Qué significó reencontrarte con tus raíces? Fue un momento maravilloso, porque el contenido que hago no está dirigido para niños; fue impactante ver la aceptación y el amor que ellos tienen por mí. Llegar a mi tierra, que me reciban con ese amor y escuchar a los pequeños tararear mi canción fue algo grande. Yo amo a los niños; de hecho, estudié Educación especial para trabajar con ellos y siempre he tenido una conexión especial con ellos, son como ángeles para mí.

Se ve en tus videos que a tu hijo, Cartier, no le gusta la fama… Entendí que él tiene una personalidad distinta a la mía, que a él no le gusta este revuelo de madre que Dios le ha dado. A él no le gusta aparecer en mis videos y yo se lo respeto, pero en el fondo es mi fan número uno; me da muchos consejos. Me ha dicho que mi fuerte es TikTok y me llevo sus consejos.

¿Cuál es tu propósito para este año? Voy a seguir cantando; quiero seguir llevando mis mensajes positivos por el mundo y conquistar todo lo que me resta de vida. ¡Quiero ir a México! Según mis estadísticas, tengo un público “espectacularss” allá; necesito ir varios meses, “despatillarme” en el aire y comer rico, sabroso y delicioso, porque soy amante de la comida mexicana. Quiero buscarme un novio en México y todo... ¿Por qué no? ¡Me lo merezco!

¿Cuál es tu mensaje para los haters? Los amo, y ellos me suman; vienen siendo como unos fans ocultos. Aunque mi tasa de rechazo es muy baja, a mí me tienen que amar, y si no es así, ¡que mastiquen hielo para los nervios y le saquen la semillita al chile para que no pique tanto!



