¡Brutalidad! Marie Claire Harp: "A mi hermana le arrancaron los dientes a golpes"

Una verdadero drama familiar fue el que vivió la conductora de Bandamax, Marie Claire Harp, luego de que su hermana, la artista plástico Claire Harp, fuera sometida por una banda de asaltantes y la golpearan, en su propio departamento, para robarle dinero y algunas pertenencias de valor. Una semana después de lo ocurrido es la propia conductora quien nos revela la pesadilla por la que atravesó.

Nos enteramos que asaltaron a tu hermana en su departamento, ¿qué fue lo que sucedió? Ella vive en Polanco y el lunes 27 de junio habíamos salido a una reunioncita que le hicimos a mi sobrina en la casa de mi mamá. Mi hermana se devolvió a su casa junto con su hija y a la media hora le cortaron las luces, entraron cinco hombres y la amordazaron con la niña de 12 años, las amarraron, golpearon a mi hermana, intentaron hacer lo mismo con la niña, pero no pudieron porque Claire se le montó encima para protegerla. Se robaron todo, sacaron sus pertenencias, se metieron por la terraza; al parecer es una banda delictiva conformada por mexicanos y colombianos. En ese momento, ella pudo resistir a esa situación, cuando le taparon la boca y empezó a gritar, le dieron con un tubo en la boca, le volaron casi todo el tren delantero de los dientes, y de verdad fue terrorífico, porque no sólo es el tema material, sino el impacto psicológico que sufrió la niña.

¿Cómo las rescataron? Pues, no lograron llevarse el teléfono de mi hermana, los vecinos de abajo escucharon el grito cuando ella nos avisaba, llamaron a la policía porque se dieron cuenta que algo no estaba bien arriba, ya que vive en el penthouse. Uno de los delincuentes estaba abajo, vigilando la zona, se dio cuenta que iría la policía y ahí fue cuando salieron los demás.

¿Fuiste de inmediato a su casa? Sí, ella llamó a su pareja y a nosotros, sus hermanos. Fuimos a auxiliarla y una vez que llegamos al departamento todavía estaba con las cintas en las manos y en el cuello, ¡terrible! Nos dirigimos a la Fiscalía Álvaro Obregón a poner la denuncia, pero eso fue más traumático para la niña porque tuvo que contar todo lo que sucedió. Hicieron las experticias en la casa y fue una pesadilla que terminó a las 10 de la mañana del otro día.

¿Sigue traumatizada tu hermana? Sí, ella no ha vuelto a pisar ese departamento, no ha querido ir, es un tema familiar que hemos tenido muy encerradito entre nosotros, hasta que ella, por lo menos esté un poquito mejor porque le decían a mi sobrinita que la iban a matar si su mamá no daba las claves de la caja fuerte. Le dijeron que ya sabían dónde estudia la niña, y hasta ahora ella no ha ido a su escuela.

¿Ella es mayor que tú? Sí, Claire Irene es mi hermana mayor, tiene 33 años y es artista plástico.

¿Cuánto tiempo tiene ella aquí en México? Tiene siete años, trabaja con su galería de arte, hace exposiciones mostrando sus cuadros, incluso, para ayudar a los niños con cáncer. Ha hecho labores filantrópicas magistrales desde que llegó, y estaba muy feliz porque dos días antes había hecho su exposición.

¿Para ti fue un impacto encontrarte con ese escenario? ¡Claro! Yo estaba en la casa con José Manuel y mi mejor amigo cuando nos llegó la llamada. Mi mamá estaba llorando, horrible, lo que hicimos fue tomar las llaves del carro e irnos de inmediato. José Manuel iba manejando y yo al lado, con la mente en blanco. Estaba como ida, no sabía bien lo que había sucedido, porque sé que hay un modus operandi en el que se meten a las casas y matan a los propietarios. He escuchado cientos de testimonios, que les desfiguran el rostro, que los dejan paralíticos y yo pensaba que mi mamá no quería decirme nada para no preocuparme.

¿Tú no hablaste con tu hermana? No, hasta que llegué al departamento, ella no podía hablar porque no tenía dientes en la parte delantera, fueron seis piezas dentales las que perdió cuando vio que se metieron al cuarto de la niña. En ese momento ella empezó a gritar, se volvió como loca y trató de neutralizar a los agresores. Le dieron el golpe, quedó inconsciente por un rato.

¿Qué se llevaron los delincuentes? Se llevaron una caja fuerte con efectivo, una caja con relojes que su pareja y ella tenían, también unas esculturas que ella había hecho, unas bolsas de marca, fueron cosas puntuales.

¿Ella no quiere regresar a esa zona? ¡No! No quiere saber nada de la zona, del departamento, ni nada. Está en shock, es que fue un trauma que vivió al lado de su hija.

¿Cómo va la investigación del caso? Según la policía, hay varias bandas que se dedican al allanamiento de morada y están tratando, por todos los medios, de desmantelarla, porque no ha sido la primera vez que esto ocurre en la zona. Nosotros estamos esperando, aunque los delincuentes son unos profesionales, se metieron estratégicamente a la casa, no se pueden identificar porque estaban con gorras y cubrebocas.