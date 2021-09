¡Boda milagrosa! Superan COVID, químicos y triunfa el amor… Se casó la hija de Julián Gil

Por fin, Julián Gil cristalizó su gran sueño como padre: entregar a su hija Nicolle en el altar, donde le juró amor eterno a Iñigo Ariño. La ceremonia, efectuada en Madrid, España, el viernes pasado, fue en extremo significativa, ya que la pareja tuvo que postergarla casi dos años, luego de unirse por la vía civil, debido al cáncer y tratamiento al que debió someterse el novio.

Luciendo un traje azul, el galán de origen argentino llegó junto a su hija en un auto clásico descapotado a la Basílica Pontificia de San Miguel de la capital española. Ella se vio radiante con un hermoso vestido blanco. En el interior del templo barroco, cuya construcción data de 1745, esperaba Iñigo al pie del altar y gran parte de la familia de la pareja, entre ellos, la hermana del actor, Patty Ramosco, y la novia del artista, la conductora de TUDN Valeria Marín.

Ante ellos, el novio dirigió un emotivo mensaje de agradecimiento a Nicolle, que también cimbró a Julián. “Fue uno de los momentos más emocionantes y lindos de mi vida, si no es el que más; he tenido muchos, y éste lo puedo guardar como uno de los mejores. Ver a mi hija en el altar me generó una mezcla de emociones por todo lo que se vivió para poder llegar a este día, no sólo por la COVID, sino también por la lucha contra el cáncer de Iñigo, una batalla que vencieron tanto él como mi hija, en la que afrontaron 17 quimioterapias.

Por eso, hoy celebramos por partida doble: el matrimonio y el festejo de la vida de él, y el comienzo de una nueva vida juntos”, contó emocionado a TVyNovelas Julián Gil minutos después de escuchar emocionado la sentencia del sacerdote: “Los declaro marido y mujer”.

Julián Gil debutó como papá siendo adolescente. Su hija, a quien sólo le lleva 15 años, se casó por el civil el 1 de octubre de 2019, pero la boda religiosa, programada originalmente para marzo de 2020 en Puerto Rico, tuvo que ser pospuesta hasta nuevo aviso por la inesperada enfermedad que enfrentó su futuro yerno. Finalmente, en marzo de este año el galán informó en entrevista que Iñigo estaba libre de cáncer, y los preparativos de la celebración se reactivaron. Ahora el lugar escogido fue Madrid, y la fecha, el 10 de septiembre.

“No puedo explicar lo que sentí, porque fue algo que jamás había vivido. Me vine en llanto, no paraba de llorar, pero fueron lágrimas de alegría, de satisfacción, de orgullo, de sentirme que como padre logré uno de los sueños de mi hija, la ilusión que tenía, que era casarse. Estoy muy feliz porque estamos rodeados de personas que ella ama. Sin duda, fue un día muy especial para todos”. En junio, Julián confesó haber estado involucrado en los preparativos de la celebración religiosa y el festejo.

“Me tiene como su wedding planner (organizador de boda). Es mi niña; aunque tiene 34 años, siempre será mi bebé”, dijo. Y todo le salió perfecto. Luego de la misa, los invitados disfrutaron de una hermosa celebración al aire libre; comenzó bajo un sol madrileño y se prolongó hasta altas horas de la noche. El lugar escogido fue una finca campestre llamada El Campillo, ubicada a 30 minutos de Madrid; está llena de enormes y frondosos árboles, flores y una arquitectura colonial llena de historia a sus alrededores.

