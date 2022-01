¡Boda fuera de serie! Los influencers Pellegrini y Banaz se casaron al estilo medieval

¡Llegó el esperado día! Los influencers Celeste Pellegrini, mejor conocida en redes sociales como Cellegrini, y Juan Pablo Eguiarte, apodado Banaz, se dieron el “sí” en una espectacular boda llena de detalles en un salón de fiestas tipo medieval en Guadalajara, Jalisco. La pareja comenzó su relación en 2013, y horas antes del gran evento, ambos nos compartieron los detalles de su romance y preparativos para lo que fue el gran día de su vida.

¿Cómo se sienten en el día más importante de su vida: su boda? Juan Pablo: ¡Muy bien, estamos muy emocionados de esta boda, que creo que es la boda del año, hasta el momento!

Celeste: ¡Muy nerviosos! Pero todo se está viendo hermoso, parece un sueño de verdad.

En las bodas siempre debe lucir más la novia, el novio es como un accesorio… JP: Me quedó claro desde hace como un año, no, es más, desde que empezamos a ser novios, que soy su accesorio (risas).

C: ¡Tú eres el accesorio más bonito!

Por lo que han compartido en redes, se nota que están muy enamorados… JP: Me gané la lotería con el amor de mi vida, y es muy difícil no darlo a notar porque estoy muy enamorado, espero que ella también. Creo que nos encontramos el uno al otro, tuvimos la bendición, la suerte, y todos los días agradecemos y sabemos que estamosbendecidos de tenernos.

C: Justamente no cualquiera puede decir que encontró a su alma gemela, a su media naranja, al amor de su vida, y sí, lo que dijo Juan Pablo es totalmente cierto, los dos sabemos que encontramos a la persona con la que estamos seguros de que queremos pasar el resto de nuestras vidas, y no podemos estar más felices.

Juan Pablo, ¿cómo fue la selección del anillo, cómo te animaste y qué sentías en esos momentos? Cuando le pedí matrimonio fue todo un proceso, sobre todo porque se me complicó mucho, ya que yo tenía unos planes y fue justo cuando empezó la pandemia, entonces me cambió absolutamente todo. Pero al final, creo que quedó perfecto. Para mí, el anillo es muy importante porque le puse detalles muy nuestros: un diamante azul celeste, un diamante amarillo y una frase muy personal. Incluso le compuse una canción para pedirle matrimonio, y creo que también quedó perfecta, entonces me siento muy feliz y orgulloso, sobre todo porque le gustó a ella, que era lo que más nervioso me tenía.

C: Eres muy ingenioso, ¡eh!, lo hiciste todo muy bien.

Celeste, cuando te dio el anillo, ¿sentiste mariposas en el estómago o avispas africanas? Híjole, yo creo que eran lombrices, no sé, porque para ser sincera, esperaba que me pidiera matrimonio desde hace muchos años, y como él es mucho de darme sorpresas, cada vez que me hacía una, yo pensaba que ya me iba a pedir matrimonio, pero nunca ocurría; lo hizo cuando menos me lo esperé, pero fue una emoción divina.

¿Por qué decidieron hacer su boda en Guadalajara? JP: Pues por los ojos tapatíos hermosos de Celeste y porque es de acá.

C: Y toda nuestra familia está también acá. Nosotros crecimos en Guadalajara, con nuestros amigos de toda la vida, sin embargo, amigos que hemos conocido en conjunto en el camino también se vinieron desde Argentina, Tijuana, la Ciudad de México, Colombia... Está muy internacional esta boda (risas).

¿Alguna sorpresa para la boda? JP: Está llena de sorpresas, lo que queríamos desde un inicio es que fuera una boda totalmente diferente, disruptiva, y que se reflejara mucho lo que somos nosotros; como dijo Celeste, trato de sorprenderla día a día, y creo que es algo que ha mantenido nuestra relación tan viva, y para nuestra boda dijimos: “Tiene que ser así”, así que en ningún momento vamos a dejar descansar, hay sorpresas por todos lados.

C: Sí, quisimos siempre desde un inicio tener una boda original; obviamente sabemos que no somos creadores absolutos de algo desde cero, pero sí quisimos hacer algo que nunca hubiéramos visto nosotros, desde el lugar en donde nos vamos a casar, que es un castillo... Yo creo que cada hora o cada media hora vamos a estar sorprendiendo.

JP: También vamos a estrenar nuestra primera canción juntos.

¿Qué planes tienen para la luna de miel? C: Desafortunadamente, todo el presupuesto se fue para la boda, entonces, no tendremos una luna de miel pronto, pero nos vamos a dar una escapada en noviembre, vamos a ir a Qatar, al Mundial.

¿Piensan tener hijos pronto? C: Sí queremos tener hijos, sí queremos. Yo creo que en la luna de miel se arma.

JP: Queremos tener al Pequeño Atlas (risas).

Con esta unión, ¿qué les quieren compartir a sus seguidores? JP: Hemos notado mucho que las nuevas generaciones ven al amor como algo banal, como algo en lo que no creen. Nosotros somos fieles creyentes de que el amor sí existe porque lo vivimos en carne y hueso y es muy bonito y, sobre todo, tenemos la oportunidad de transmitírselo a nuestros seguidores; ahora ya es hacer mucho más formal nuestra relación, y también una manera de compartirles a todos que sí existe el amor.

C: Es encontrar esa persona con quién compartir y con quién te entiendas perfectamente, que sepa perfectamente cómo te sientes sin siquiera decirlo; no sé, es difícil de explicar, porque nos pasa, pero nosotros nos entendemos muy bien y no tenemos que hablar como para entender qué tiene la otra persona o qué necesita. Llegar a ese nivel de confianza es algo que le deseo a todo el mundo, además, es el respeto que nos tenemos, siento que ahí está totalmente el secreto para una relación bonita y sana; el respeto y la confianza lo es todo.

