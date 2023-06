Bobby Larios aclara de una vez por todas si Emilio Osorio es su hijo

Hay quienes encuentran parecido entre el hijo de Juan Osorio con Bobby, quien fue pareja de Niurka Marcos, por lo que hay quienes aseguran que realmente es hijo de Larios.

El actor, quien radica en Estados Unidos, reconoció que hay un parecido entre él y el participante de La casa de los famosos, pero refutó los chismes.

“Mira que yo a veces platico con mi esposa o con mi hijo, con Santiago, y les digo: ‘Es como coincidencia, ¿no? Porque el niño es como muy parecido, pero no tiene nada que ver conmigo’”, dijo en entrevista para ‘Ventaneando’.

“Si la gente se da cuenta, como lo digo yo y muchos reporteros saben, que el hijo de ellos dos ya había nacido antes de que yo llegara. Y la gente (me dice): ‘No, si es tu hijo, reconócelo’. Pero tampoco puedo estarle diciendo a todo el mundo: ‘no es mío, no es mío’. O sea, les digo: ‘piensen lo que quieran’, pero no, definitivamente no es mi hijo, ella lo sabe, el señor lo sabe”, sentenció.