Bianca Marroquín vuelve a hacer historia con su regreso a Broadway

Después de año y medio de cancelar funciones debido a la pandemia por COVID-19, la obra musical 'Chicago' volvió a Broadway, con Bianca Marroquín como protagonista en el papel de 'Velma Kelly'.

Dentro de unas semanas, el musical cumple 25 años de permanecer en la meca del teatro en Nueva York, y también, la actriz celebrará 20 años de estancia intermitente como figura principal.

Bianca Marroquín hizo historia al ser la primera mexicana en llegar a Broadway como protagonista en el papel de 'Roxie Hart', pero en esta ocasión, volvió con el otro personaje central, 'Velma Kelly'.

Así, la bailarina vuelve a hacer historia, pues es la primera latina en interpretar a los dos personajes principales de 'Chicago'. Pocas mujeres han logrado eso: Chita Rivera, Bebe Neuwirth y Ruthie Henshall.

En entrevista con Excélsior, Bianca Marroquín reflexionó que 20 años de interpretar a 'Roxie', quizá la preparó para llegar a este punto de su vida en el que puede lucirse como 'Velma'.

"¡Qué maravilla que me ha llegado en este momento de mi vida! Estábamos en ensayos y pensé: ‘¿será que todo este tiempo que he estado haciendo a Roxie, realmente el universo me estuvo preparando para Velma?’. ¡Qué increíble! Cuando me llegó Roxie, hace 20 años, tenía muy poca experiencia de vida. Realmente me fui con puro instinto", dijo la actriz.

Bianca Marroquín ofrecerá también un concierto el 10 de noviembre en The Green Room 42, además de su aparición en la serie 'Acapulco' que estrena el 15 de octubre en Apple TV Plus, junto a Eugenio Derbez.

