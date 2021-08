'Bésame mucho': Consuelo Velázquez, la mexicana que escribió la canción más famosa de la historia

Hace 105 años nació la artista mexicana, autora de la canción más grabada y famosa de la historia de la música... Consuelo Velázquez Torres-Ortiz nació el 21 de agosto de 1916 en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Integrante de una familia de hacendados de La Barca, Jalisco. A los 4 años de edad sorprendió al tocar, de oído, melodías en un pequeño piano de dos octavas, obsequio de su tía Mercedes Torres-Ortiz.

El piano siempre fue su leal compañero. A los 19 años llegó a la Ciudad de México, donde estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional, y trabajó en un programa de música clásica de la XEQ.

Al principio ocultaba sus composiciones, pero su grandeza era digna de ser reconocida. Emilio Tuero grabó por primera vez 'Bésame mucho' en 1941. Le siguió Celia 'Chela' Campos.

Poco tardó en triunfar internacionalmente, con las versiones en inglés de Andy Russell y la versión de big band de Jimmy Dorsey.

Desde entonces, hemos escuchado 'Bésame mucho' en voces famosas, películas clásicas, obras musicales. Es considerada la canción del siglo XX.

The Beatles, Plácido Domingo, Frank Sinatra, Nat King Cole, Elvis Presley, Pedro Vargas, Sara Montiel, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Cecilia Toussaint, Dave Brubeck Jazz Quartet, Diana Krall, Lola Beltrán, Tania Libertad, Ramón Vargas, Eugenia León, Pedro Infante, La Original Banda El Limón... ¡Entre otros!

Otras canciones de Consuelo Velázquez... Amar y vivir, Verdad amarga, Corazón, Que seas feliz, Franqueza, Yo no fui, Chiqui-Chiqui, Cachito, Enamorada, Orgullosa y bonita, Al nacer este día, Déjame quererte, Ser y no ser, Anoche, Amor sobre ruedas, Será por eso, Aunque tengas razón, No volveré, Pasional, Qué divino, Qué tontería, Pensarás en mí, Mi respuesta, Los pequeños detalles, Tenaz obsesión, Donde quiera, Enamorado perdido, Te lo dije y Para ti, para mí.



