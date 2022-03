"Besa rico": Magaly Chávez habla de su romance con Alfredo Adame

Alfredo Adame si de algo puede presumir es de haber protagonizado decenas de telenovelas, ser tendencia por sus polémicas peleas y declaraciones, pero también por conquistar a mujeres hermosas, y ahora mucho más jóvenes que él: casi 30 años menos.

Todo parece indicar que finalmente llegó una mujer capaz de amansar al león. La conductora, originaria de Pachuca y actriz de dos obras de teatro actualmente en cartelera, Magaly Chávez, es quien aplaca con sus encantos y su esbelta figura a Adame. Aunque ella diga que no son pareja porque aún no le hacen la pregunta del millón: “¿quieres ser mi novia?”, la verdad es que están muy enamorados y la relación va en serio, así que en cualquier momento pueden sorprender con que ya son novios.

¿Cómo está tu corazón, andas comprometida?

Ando comprometida con Dios, con mi familia y conmigo misma. Mi corazón está muy tranquilo, estoy soltera ahorita mismo y estoy conociendo a una persona, pero el trabajo me absorbe mucho; en una obra de teatro estoy tres días, y en la otra otros tres. El único tiempo que me queda libre, que son los domingos, se los dedico a mi familia; el poco tiempo que tengo disponible en las mañanas o en las noches me lo dedico a mí o a quien me está invitando a salir.

¿Esa persona es Alfredo Adame?

Sí claro, es él. Es todo un caballero y es mi amigo aún.

¿No son novios?

Aún no, porque yo soy a la antigua: hasta que él no me pregunte si quiero ser su novia, pues no lo soy.

Si te pide que seas su novia hoy, ¿le dirías que sí?

Depende… Yo no quiero ir tan rápido, prefiero, como dice la canción de Luis Fonsi: Pasito a pasito. Me ha ido muy mal en el amor, entonces, hay que aprender. Yo estuve en el reality show Enamorándonos; me casé y me divorcié superrápido (risas).

¿Cuánto tiempo duraste casada?

Nada, como tres meses solamente (risas).

¿Qué fue lo que pasó?

Cuando uno vive con la persona y te casas, no sé por qué cambian las cosas, y yo soy muy directa. No le gustó que le dijera que había cambiado su forma de ser y de tratarme; me dijo que nos divorciáramos, y pues así le hicimos. ¡Quedamos como amigos para siempre!

¿Será que tú eres difícil?

Puede ser… Yo creo que sí, tengo un carácter muy fuerte, pero soy una persona muy noble. Yo siempre estoy sonriendo, soy positiva, creo mucho en las energías, y cuando te sacan de control realmente sale mi otro yo, pero es hasta que me colman la paciencia.

¿Cuánto tiempo llevan saliendo?

Yo lo conozco desde hace cinco años; hace dos comenzamos a mensajearnos, pero cortamos esa relación de más allá de una amistad, y apenas desde hace tres meses retomamos otra vez ese coqueteo. La primera vez que salimos fue un 14 de febrero y fue sin planificarlo, ninguno de los dos tenía planes ese día, coincidimos y cenamos juntos un Día de los enamorados (risas). Hemos salido a comer, hemos quedado como cuatro veces de ir al cine pero no hemos podido; vamos a obra de teatros y de paseo.

¿Ha ido a tu casa?

Sí, no ha entrado, pero va por mí. No deja que yo vaya sola a ninguna parte, él me busca y me lleva. Bueno… hasta a las luchas hemos ido juntos.

¿Se han dado sus besos?

Claro, sí… y besa rico. Un día me lo maltrataron en un lucha, entonces lo consentí con besos.

¿Lo consientes mucho?

Sí, además de que hay un cariño muy fuerte. Él me quiere mucho y yo a él.

¿Te volverías a casar?

Claro que sí, me veo casada de nuevo.

