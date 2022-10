Bertha Ocaña, la mujer que no se cansa de exigir justicia para Octavio

El actor Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021, tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante una persecución policial. Las versiones de las autoridades del Estado de México, que afirman que la bala salió del arma que llevaba el joven, ha sido refutada por la familia del joven.

A un año de lo sucedido, ha sido la hermana del actor Bertha Ocaña, gemela de Ana Leticia, quien se ha mantenido al pendiente sobre el caso y es la primera en informar todo lo que ha sucedido en los últimos meses.

En sus redes sociales, recientemente, difundió una serie de irregularidades sobre el caso de Benito, como era conocido el actor; entre ellas se destaca que el día de la persecución, su hermano ni siquiera había cometido una falta de tránsito, por lo que no había motivos para marcarle el alto.

También fue la primera en alzar la voz cuando en una serie de videos se vio a una policía robar una cadena de 14 quilates de la camioneta del actor, justo cuando él se encontraba agonizando.

“Una prueba más de que son unos cerdos, asesinos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, publicó en sus historias de Instagram.

El pasado 27 de septiembre, la jueza de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso al policía municipal Leonardo “N”, por el delito de abuso de autoridad durante la persecución en el que Octavio Ocaña perdió la vida. Su hermana informó la decisión en su cuenta de Twitter y se dijo contenta por la evolución del proceso.

Ella estaba acompañada por un par de abogados que han intervenido en el caso del joven actor.

“Y con estas caras terminamos la audiencia hoy… Aunque les confieso que llegando a casa me puse a llorar, pues es inevitable y no puedo explicar con palabras todo lo que mi corazón está sintiendo, pues la ausencia de mi hermano, cada día que pasa, me afecta más”, dijo Bertha.

También fue ella, a nueve meses de la muerte de Octavio Ocaña, quien denunció que la capilla colocada en honor en el lugar del accidente fue robada y destruida por personas desconocidas.

Hasta este momento, la principal línea de investigación de las autoridades del Estado de México sigue siendo la misma que señala que la víctima falleció a causa de un disparo accidental de un arma de fuego calibre .380, realizada por él mismo.

