Bella De la Vega, viuda del papá de Gael, calienta las redes con su erótico Onlyfans

TEXTO: GRISEL VACA

A cuatro meses y medio de la muerte del director José Ángel García, su viuda, Bella de la Vega, ha buscado abrirse camino en el medio artístico, y poco a poco lo ha logrado. Recientemente se unió a la plataforma en línea OnlyFans, en la que, asegura, conquistará a sus suscriptores con contenido gráfico muy sexy.

Eso sí, dejó en claro que, por respeto a su esposo, no posará desnuda ni tampoco aceptará ninguna propuesta indecorosa, que vaya que ya le han hecho.

¿Qué te motivó a unirte a la plataforma OnlyFans?

“Prácticamente fue Facebook, porque ahí compartía fotografías sobre mi trabajo como modelo y actriz de teatro, pero la gente decía que quería verme modelando más sensual; empecé a posar de manera sexy, les gustó mucho y se fueron sumando más fans.

¿Desde hace cuánto tiempo publicas este material en Facebook para tus seguidores?

“Desde hace más de 10 años, y me encanta hacerlo porque ya tengo bastantes admiradores que me adulan y me dicen cosas lindas. Me fui enganchando y subí más contenido; de hecho, a mi esposo le encantaban mis fotografías, siempre me decía que proyectaba mucha sensualidad y belleza sin enseñar de más.

¿Nunca se enceló?

“Para nada. Afortunadamente nunca fue celoso; al contrario, me incentivaba, me motivaba y hasta me tomaba fotos con su celular y luego las subíamos entre los dos. Siempre fue un hombre muy abierto; él sabía que si tenía una mujer bonita le podía gustar a los demás, y eso lo hacía sentirse orgulloso.

De hecho, se quedaron muchas fotografías en su celular; están muy lindas, y estoy segura de que a él le hubiera gustado que las subiera, pero ahora las voy a compartir en mi OnlyFans. Es una gran opción, porque de repente en Instagram o Facebook me han dicho: “Es que enseñas mucha piel o mucha pompi”, entonces prefiero subirlas en esta plataforma.

¿Qué tipo de contenido podemos ver en tu OnlyFans?

“Fotografías bonitas y muy sensuales. No haré desnudos completos ni otras cosas que no vienen al caso. Me siento contenta de compartir fotos que en su momento me tomó José Ángel, porque eran muy sexys y lindas. Mi estilo y mi concepto están marcados por la sensualidad, pero de una manera artística y cuidadosa.

Entonces, no te desnudarías por completo…

“No tengo miedo a hacerlo, porque mi esposo me tomó 20 mil fotos sin ropa (risas), pero nunca las compartimos porque no se prestaba la situación y tampoco existía OnlyFans, pero definitivamente no planeo publicar fotografías posando completamente desnuda.

"Podría ser alguna situación simulada; es decir, poniendo mis manos sobre mi busto o con la rodilla tapando ciertas zonas, pero totalmente desnuda, no".

¿Por qué?

“Porque no quiero que se pierda el buen concepto sobre mí. Soy actriz, y siento que de las buenas; puedo dar mucho más a mi profesión. Lamentablemente no he podido demostrar mi talento porque no me ha llegado la oportunidad, pero no me gustaría que me encasillaran como “encueratriz”. Quiero que mis fotos solamente sean una faceta dentro de la gama de variedades que tengo como artista.

OnlyFans es una alternativa para obtener ingresos, ¿cómo te ha ido en ese sentido?

“Ya tengo cuatro mil seguidores porque estoy en el auge y dicen: “¡Wow, es Bella de la Vega!”, pero lo importante no es llegar, sino mantenerse.

Hasta el momento, ¿qué tipo de comentarios son los que más te han hecho tus seguidores?

“Muchos de ellos son bastante exigentes; me han pedido que enseñe más o que suba una fotografía totalmente desnuda, pero sinceramente no lo voy a hacer, y si el próximo mes no pagan su suscripción tendré que aceptarlo, porque tampoco se trata de que vaya en contra de mis propios valores sólo por darles gusto a algunos.

