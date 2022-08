Belinda ya tiene avión: aquí los secretos de cómo lo obtuvo

El festejo de su cumpleaños 33 puso de nueva cuenta a Belinda ante los reflectores. Las imágenes de la espectacular sorpresa organizada por su mamá, Belinda Schüll, se viralizaron de inmediato en redes sociales. Además del festejo con mariachi y botargas de personajes de fantasía, lo que llamó la atención fue el jet privado de lujo en el que la cantante se transportó del aeropuerto de Toluca, hacia Orlando, Florida, y las fotos en las que posa con Fer Zubieta, director ejecutivo de Global Jet Set, empresa con la que firmó contrato publicitario.

Estas últimas levantaron sospechas de que podría tratarse de su nuevo romance. Al respecto, platicamos con William Da Silva, socio fundador de la empresa, quien nos contó detalles de la relación laboral que tendrán con la cantante, primera embajadora de la aerolínea.

El avión en el que voló Belinda es modelo Hawker 800. “Es un modelo premier”, detalló William Da Silva a TVyNovelas. De acuerdo con la página web cancunairplanetours.com, en la cual ofrecen el servicio de renta del Jet Hawker 800, el costo por hora es de tres mil 885 dólares (77,700 pesos, aproximadamente).

¿En qué consiste la contratación de Belinda? Básicamente, vamos a ser la empresa que cuidará ahora de su transporte aéreo, de sus viajes y seguridad… Nos encargaremos de volarla a toda la República Mexicana y para sus compromisos en Estados Unidos, como el viaje que hizo el lunes pasado (a Orlando) por su cumpleaños.

¿Por qué la eligieron a como embajadora de la aerolínea? Porque tiene una imagen sólida y bonita en el mercado: es muy respetada, cumple con el perfil que manejamos y tiene un público que la sigue, que le encanta lo que hace, su trayectoria y todo. Eso nos llamó la atención y decidimos dar este paso con ella.

¿Cómo será la dinámica de trabajo? La idea es que pueda llegar siempre puntual a sus compromisos, evitar el asedio de los medios de comunicación que quieren saber de su vida personal, que pueda viajar cómoda con sus invitados y familia. Después de lo que pasó, ahora lo más importante es cuidar su imagen, que pueda viajar siempre de forma privada.

¿Por cuánto tiempo es el contrato? Estamos aún en términos de negociación. Tuvimos que postergar una cita debido a las vacaciones que tomó por su cumpleaños, pero nos veremos el lunes (22 de agosto) para cerrar fechas y demás. Probablemente el contrato será por un año.

¿Cobra caro? Sí, es una persona que tiene un nivel de credibilidad muy alto, 15 millones de seguidores y contratos con muchas marcas importantes. Sus tarifas son buenas, pero no están fuera del mercado.

¿Cuánto le van a pagar ustedes? Ese tema es confidencial.

¿Les pidió algo en específico? Lo que piden todos los artistas: volar en buenos aviones. Nosotros manejamos una excelente flotilla para que puedan viajar cómodos y seguros.

Vimos que el día de su cumpleaños recibió muchos regalos, ¿ustedes le dieron un detalle especial? Su mamá le dio una gran sorpresa: le llevó mariachis y los personajes de fantasía. Además, (Belinda) se fue de viaje a Orlando para celebrar su cumpleaños, y tuvimos una colaboración con una empresa francesa con sede en México, la cual se encargó del catering.

¿Qué impresión se llevó de ella? Es una joven muy agradable, accesible y, contrario a lo que comentan, respetuosa; me dio una gran impresión, estamos muy contentos con ella. Anteriormente tuvimos varias pláticas de trabajo y me parece una gran persona.

Trascendió que tiene una relación sentimental con Fer Zubieta o alguien de la empresa, ¿es verdad? No, no es verdad. Simplemente nos tomamos fotos con ella, pero eso no existe, por el momento.

Entonces, ¿existe la posibilidad? Vivimos en un mundo de infinitas posibilidades… Ellos (Fer Zubieta y Belinda) se conocieron apenas; Fernando es el director de la empresa, siempre quiso conocerla, es su fan y se dio la oportunidad, pero nada más.