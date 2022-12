Belinda ya encontró a su gato... en el bidé

Belinda confiesa que hasta ahora solamente había tenido perros. Pero desde hace una semana decidió adoptar un gatito con el que se toma fotos constantemente para publicarlas en su cuenta de Instagram.

De hecho, la cantante pidió consejos para ser una mejor "mamá" y entre los comentarios que recibió hubo muchas bromas en el sentido de que ya se había convertido en una Karen (que es sl apodo con el que se conoce a las dueñas de gatitos).

"Es la primera vez que tengo un gatito y no se mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir mas sobre el comportamiento de los felinos y como poder ser la mejor mamá para el, me harían muy feliz".

Confesó que veces le dan ganas de apretarlo y abrazarlo todo el tiempo pero que se hadado cuenta que no le gusta demasiado.

Una tarde, por ejemplo, Belinda estuvo buscando a su gato durante una hora en su casa y finalmente lo encontró en su baño, acomodado en el bidé.

"Glen, llevo una hora buscándote ¿qué haces ahí?", le dijo Belinda al gato como si lo estuviera reprendiendo.

