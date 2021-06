Belinda y Christian Nodal hacen pacto de amor en la mitad exacta del mundo

Parece que el anillo de compromiso valuado en 3 millones de dólares no fue suficiente para demostrar su amor, por lo que Belinda y Christian Nodal viajaron a la mitad del mundo para hacer un ritual romántico.

Se trató de un ritual que consiste en declararse su amor pese a que cada uno esté de un lado del mundo.

¿Cómo se logra? Gracias al Meridiano de Greenwich, considerado como el primer meridiano o meridiano 0, desde el que se mide la longitud terrestre y se establecen los husos horarios.

Así que Belinda de un lado del meridiano, y Nodal del otro, se miraron a los ojos y se juraron amor eterno.

Se trata de una prueba más del amor que los cantantes no pueden esconder, por el que pese a la diferencia de edades de casi una década, muy pronto se casarán.

En una entrevista con 'Despierta América', Nodal reveló que a los 2 meses de relación con Belinda, ya se quería casar con ella.

"Es la persona más especial para mí, es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe".

No por nada rentó un restaurante en España por 600 mil pesos para estar solos, y ahí, entre pétalos de rosas y una atmósfera romántica, le entregó un anillo de compromiso, valuada en más de 60 millones de pesos.

Todavía no se dan detalles de su boda, pero muchos estiman a que la celebración debe superar por mucho el costo del anillo que Belinda no duda en presumir en su Instagram.

