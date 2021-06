Bárbara de Regil responde a nutriólogo pero recuerda cuando él le dijo "p*ndeja"

Estalló en redes sociales una nueva polémica contra Bárbara de Regil luego de que un nutriólogo denunciara amenazas de la actriz tras evidenciar la proteína que vende, por lo que la influencer dio la cara.

En un video que compartió en Instagram, Bárbara admitió que le afectan los ataques que ha recibido, y negó que ella haya amenazado al nutriólogo Aries Terrón, a quien evidenció de insultarla y llamarla "pendeja".

Y es que en un video de YouTube, Terrón dijo que la proteína 'Loving it' de Bárbara de Regil contenía dosis peligrosas para el organismo, por lo que comenzó el linchamiento contra la protagonista de 'Rosario Tijeras'.

"Estos últimos días han sido terribles, vivo un constante ataque que, acepto, ya me afectó. Siento un desequilibrio emocional y acepto que ya afectó mi felicidad. En especial hoy con la supuesta amenaza a un nutriólogo, a quien no tengo el gusto de conocer, pero sus razones tendrá para difamarme.

"Querido Aries, no te conozco, pero obvio me enteré de ti hace un año por los ataques y reseñas que hiciste sobre mi proteína, los mensajes que intercambiamos que desde ese entonces ya decías que eran amenazas. Te deseo el bien y el éxito.

"Si no te gusta mi proteína, o no consideras que es lo ideal, lo respeto. También acepto que en un inicio tuvimos un error de etiquetado que tú hiciste notar, y te lo agradezco.

"No te he amenazado, no Aries, no tengo poder y no tengo una vara alta. Mi intención no es destruirte. Tú me has lastimado desde el primero día que hablaste de mí y me dijiste pendeja, y ni siquiera habías analizado mi proteína.

Bárbara mostró un video de Aries Terrón diciendo: "La pendeja de Bárbara de Regil, y su chingadera esa". Así que De Regil dijo: "O sea, ya era una chingadera y ni siquiera la habías analizado. Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación".

"Vivo con miedo. Porque yo sí estoy siendo amenazada. Y no solamente yo, mi familia también. Si ustedes vieran los mensajes que me mandan, me amenazan que me van a violar y a matar. Y por supuesto que voy a meter mis denuncias, pero no en contra de ti, sino en contra de todas las personas que vulneran a una mujer como lo hiciste tú.

"Tú que por el simple hecho de que soy una mujer y actriz, diste por hecho que mi producto era malo y que yo era una pendeja. Por eso hace un año te dije que sabrías de mí en poco tiempo, pues te restregaría en la cara el éxito de mi proteína.

"¿Pero sabes qué, Aries? Te perdono, te libero y te entiendo. Querías fama, ya la tienes. Ya eres más conocido, ya eres famoso. Me imagino que eso era a lo que aspirabas. Tú ganas. Me ganaste. ¿Estás feliz? Te deseo el éxito siempre".

