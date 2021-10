Bárbara de Regil, harta de los ataques: "Que cada quien controle su boca"

Desde que Bárbara de Regil se propuso forjar un nombre dentro del medio artístico, jamás se imaginó que un mensaje a través de las redes sociales la pondría en el ojo del huracán, y a partir de ahí surgiera un linchamiento digital hacia su persona y su carrera.

Pese a esto, la actriz se ha levantado, se ha vuelto más fuerte y más popular que antes. Ella tuvo una charla con TVyNovelas y abrió su corazón para expresar todo lo que le ha pasado y el mensaje que tiene para sus fans y detractores.

Este año estrenas una teleserie y una película en Estados Unidos, ¿buscas seguir los pasos de Yalitza Aparicio o Eiza González? Ya quisiera yo ser como ellas. La verdad, cuando veo que son criticadas pienso: “Eso se llama cien por ciento envidia, porque cualquier actriz quisiera estar en su lugar”.

Y hablando de críticas, tú has sido fuertemente criticada en redes sociales… ¡Demasiado! Y sí es fuerte, porque me ven como con lupa. Todo mundo está encima de mí viendo en dónde me equivoco para justo criticarme.

Pero a pesar de las críticas, no has parado… Yo no soy doctora ni soy psicóloga ni nada. En mis redes hablo del amor propio, de la aceptación de tu cuerpo: que tenemos estrías, dientes chuecos y cada una tiene defectos y hay que amarnos y aceptarnos como somos. En redes hay gente que me está juzgando a partir de una publicación o de que escuchó algo, porque si alguien me sigue, va a ver que yo no doy dietas porque no soy experta, yo sólo comparto un estilo de vida saludable.

¿Te han pegado estos ataques? De 20 ataques que recibo, sólo me ha pegado uno, porque nadie te va a dar nada más que lo que es. No te van a dar lo que tú eres, te van a dar lo que ellos traen, entonces, me da más sentimiento de tristeza la vida de esa persona que lo que yo realmente soy.

¿Bárbara de Regil es sinónimo de polémica? ¡No! Pero acepté que me convertí en un personaje polémico.

¿Cómo te piensas defender? Ya no voy a vivir defendiéndome, porque todo el tiempo lo voy a estar haciendo. No puedo basar mi paz en lo que opinan todos los demás. Me costó mucho trabajo aceptarlo, pero aprendí y sentí mucha paz, porque dije: “Claro, yo no puedo controlar las bocas de los demás”, así que cada quien controle su boca y su vida, y yo lo que trato de hacer, que es lo más importante, es el bien, y tratar de sembrar una semilla buena en las personas.

El ser una figura pública conlleva una gran responsabilidad, ¿qué piensas al respecto? La asumo y la tomo, porque también es una gran responsabilidad ser madre a los 16 años. Así que yo estoy bien con las responsabilidades que la vida me da, yo no busqué esto, yo no empecé hace un año haciendo videos para convertirme en influencer, yo soy actriz.

¿Cómo nació la idea de compartir videos en redes? Tengo una hija adolescente y comenzamos a tener un roce madre-hija, así que opté por grabar videos en la mañana con el fin de que ella los viera, y sin darme cuenta, empecé a motivar a otras personas.

Creo que uno de los videos que más memes y burlas originó fue cuando dices: “Sonríe”… ¡Efectivamente! Ahí comenzó todo, pero ese video me llevó a España y Argentina. El decir: “sonríe” de verdad le molestó a mucha gente, fue el detonante de la polémica, y de ahí: “¡pum!”, a criticarme. Pero para mí todo es aprendizaje. Sí yo me hubiera vuelto viral por decir una grosería, tal vez mi actitud sería otra, pero no por decirle a las personas que traten de ser más felices.

Ahora que tienes una hija de 17 años, ¿qué consejos le das? Ella no puede hacer lives (transmisiones en vivo) porque está chiquita, y considero que es una responsabilidad hablarle a la gente, entonces, lo tiene prohibido, porque no quiero que vaya a dar un mal consejo. El segundo consejo es que no se tome nada personal.

